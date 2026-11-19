Jabarpos.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN tengah menjadi sorotan setelah mencatatkan angka rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) yang cukup ketat. Berdasarkan data terbaru, rasio LDR bank pelat merah ini menyentuh angka 97,8 persen. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai keseimbangan antara penyaluran kredit yang masif dengan pertumbuhan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Jika menilik data kinerja pada kuartal III-2026, terlihat adanya ketimpangan pertumbuhan antara fungsi intermediasi dengan penghimpunan dana. Total kredit dan pembiayaan yang disalurkan BTN secara konsolidasi melonjak tajam sebesar 14,6 persen secara tahunan (year-on-year), mencapai angka Rp436,56 triliun. Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) justru melambat dengan kenaikan hanya sebesar 3,8 persen menjadi Rp437,4 triliun.

Menanggapi fenomena tersebut, Direktur Treasury & International Banking BTN, Venda Yuniarti, menjelaskan bahwa angka LDR yang tinggi tersebut sebenarnya masih berada dalam koridor rencana strategis perusahaan. Pihak manajemen telah menetapkan panduan atau guidance LDR di kisaran 94 persen hingga 97 persen.

Venda mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit yang melampaui pertumbuhan DPK merupakan bagian dari strategi manajemen dalam menjaga efisiensi. Menurutnya, perseroan memang sengaja menyesuaikan target penghimpunan DPK agar selaras dengan target rasio LDR yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Kami memang menetapkan panduan LDR di angka 94 persen sampai 97 persen. Itulah alasan mengapa pertumbuhan kredit bisa lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK, karena kami mengelola DPK sesuai dengan target LDR tersebut," ujar Venda dalam keterangannya.

Untuk memperkuat struktur likuiditas di masa mendatang, BTN tidak tinggal diam. Strategi utama yang akan dijalankan adalah memperkuat porsi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA), yang mencakup tabungan dan giro. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mempercepat transformasi digital guna meningkatkan aktivitas transaksional nasabah. Dengan meningkatnya transaksi digital, diharapkan dana murah akan mengalir secara alami, yang pada akhirnya dapat menekan biaya dana (cost of fund) perusahaan.

Menariknya, tingginya angka LDR ini ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi likuiditas riil di lapangan. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan adanya potensi perubahan pencatatan akuntansi yang dapat mengubah wajah laporan keuangan bank.

Saat ini, BTN tengah menjalin komunikasi intensif dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk mengkaji ulang skema pencatatan pendanaan 25 persen dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selama ini, dana tersebut dicatat sebagai pinjaman (borrowings), bukan sebagai DPK atau giro. Hal inilah yang membuat rasio LDR terlihat sangat tinggi.

Nixon mengusulkan agar porsi pendanaan tersebut dapat dibukukan sebagai giro atau deposit tanpa merombak struktur pendanaan yang sudah ada. Jika skema ini berhasil disepakati dan diterapkan, Nixon optimis angka LDR BTN yang saat ini berada di level 96-97 persen dapat turun secara signifikan ke kisaran 88 persen.

"Kami sedang berdiskusi dengan SMF untuk menelaah seluruh perjanjian dan laporan keuangan. Harapannya, ini bisa dibukukan sebagai giro tanpa mengubah struktur lainnya," tegas Nixon. Ia memastikan bahwa proses diskusi ini berjalan harmonis dan bertujuan untuk mencari skema pencatatan yang paling tepat bagi kedua belah pihak.