Jabarpos.id – Bank Indonesia (BI) akhirnya mengambil langkah tegas dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen pada Oktober 2026. Keputusan yang cukup mengejutkan ini diambil setelah bank sentral melakukan pertimbangan mendalam terhadap dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu, terutama terkait kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang diprediksi akan semakin agresif atau hawkish.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, meskipun sebelumnya BI berupaya keras untuk mempertahankan suku bunga pada level yang ada, kondisi pasar global memaksa otoritas moneter untuk bertindak demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini juga krusial untuk mengendalikan ekspektasi inflasi di dalam negeri agar tetap berada dalam koridor yang aman.

Destry menyoroti bahwa arah kebijakan moneter Amerika Serikat diperkirakan akan semakin ketat, dengan potensi kenaikan suku bunga pada Desember mendatang. Di tengah tekanan tersebut, Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonominya. "Kami melihat inflasi headline berada di angka 3,23 persen. Oleh karena itu, sangat penting bagi kami untuk menjaga jangkar inflasi sekaligus memperkuat posisi rupiah melalui kenaikan BI Rate menjadi 6 persen," ungkap Destry dalam acara Financial Forum 2026.

Meski suku bunga naik, BI memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mematikan pertumbuhan ekonomi. Destry menegaskan bahwa bank sentral tetap berkomitmen menjaga likuiditas perbankan agar penyaluran kredit ke masyarakat dan dunia usaha tidak terhambat. Sebagai penyeimbang, BI meluncurkan berbagai kebijakan pelengkap, seperti insentif lindung nilai (hedging) dan pelonggaran likuiditas.

Strategi BI dalam menarik modal asing juga membuahkan hasil yang signifikan. Melalui instrumen seperti transaksi swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), BI berhasil menarik aliran modal asing sebesar US$14,1 miliar sejak Juni hingga pertengahan November 2026. Skema DNDF, yang mencakup porsi sebesar 45 persen, terbukti efektif mendorong investor untuk mengonversi dolar AS ke dalam rupiah, sehingga pasokan valuta asing di pasar domestik tetap terjaga.

Selain urusan suku bunga, BI juga melakukan langkah proaktif dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap. Penurunan GWM dari 9 persen menjadi 7 persen dilakukan untuk menyuntikkan likuiditas ke sistem perbankan. Langkah ini telah memberikan tambahan likuiditas sebesar Rp89,9 triliun pada bulan November saja.

Tak hanya itu, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) juga terus digenjot. BI memberikan insentif hingga 5 persen bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor strategis. Hingga November 2026, total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp466,2 triliun. Dampak positifnya mulai terlihat pada sektor pertanian dan industri hilirisasi yang mengalami kenaikan kredit, serta sektor perumahan yang tumbuh signifikan dari Rp40 triliun menjadi Rp63 triliun. Melalui kombinasi kebijakan ini, BI berharap stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah badai ketidakpastian global.