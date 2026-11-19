Jabarpos.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau yang lebih dikenal dengan kode saham BBTN, menunjukkan performa keuangan yang sangat impresif pada periode kuartal ketiga tahun 2026. Emiten perbankan yang berfokus pada pembiayaan perumahan ini berhasil membukukan laba bersih mencapai Rp2,82 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni melonjak sebesar 22,6 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau secara year on year (yoy).

Keberhasilan ini menjadi angin segar bagi kinerja keuangan perusahaan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Pencapaian tersebut didorong oleh berbagai faktor fundamental, terutama pada sisi pendapatan bunga yang menunjukkan tren positif. Sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, BTN berhasil mengantongi pendapatan bunga sebesar Rp9,38 triliun, atau tumbuh 16,1 persen secara tahunan.

Meski demikian, kenaikan pendapatan tersebut juga dibarengi dengan peningkatan beban bunga yang mencapai Rp5,37 triliun, naik 15,3 persen secara yoy. Kondisi ini berdampak pada pendapatan bunga bersih yang mengalami koreksi sebesar 29,5 persen secara tahunan, sehingga tercatat di angka Rp420 miliar untuk periode sembilan bulan berjalan.

Jika menilik pada fungsi intermediasi, BTN menunjukkan taringnya dalam menyalurkan dana ke masyarakat. Total penyaluran kredit dan pembiayaan secara konsolidasi tumbuh cukup kuat sebesar 14,6 persen secara tahunan. Dengan pertumbuhan tersebut, total kredit yang disalurkan BTN kini telah menyentuh angka Rp436,56 triliun pada akhir kuartal III-2026.

Hal yang patut diapresiasi adalah kemampuan manajemen dalam menjaga kualitas aset. Di tengah ekspansi kredit, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross milik BTN justru berhasil ditekan hingga turun ke level 2,9 persen. Penurunan ini menunjukkan perbaikan sebesar 51 basis poin (bps) dibandingkan tahun lalu. Sebagai langkah mitigasi risiko, BTN juga telah menyiapkan cadangan NPL coverage yang cukup kuat di level 124,5 persen.

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola bank pelat merah ini tercatat sebesar Rp437,4 triliun, mengalami kenaikan tipis 3,8 persen secara tahunan hingga September 2026. Namun, pertumbuhan DPK yang tidak secepat pertumbuhan kredit menyebabkan kondisi likuiditas bank menjadi sedikit mengetat. Hal ini terlihat dari rasio loan to deposit ratio (LDR) yang berada pada level cukup tinggi, yakni 97,9 persen.

Secara keseluruhan, posisi keuangan BTN tampak semakin kokoh. Total aset perusahaan tercatat menembus angka Rp566,62 triliun, tumbuh 10,9 persen secara tahunan. Pencapaian ini mempertegas posisi BTN sebagai salah satu pemain utama dalam industri perbankan nasional, khususnya dalam mendukung sektor pembiayaan hunian di Indonesia.