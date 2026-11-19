Jabarpos.id – Antusiasme luar biasa tengah menyelimuti komunitas trader ritel di Indonesia menjelang debut perdana saham Anthropic di bursa Nasdaq. Fenomena ini terlihat dari aktivitas pengguna aplikasi investasi Ajaib yang mulai ramai memasang pengingat (reminder) untuk token Anthropic (XANT). Langkah ini diambil para trader guna mengantisipasi pergerakan harga aset kripto yang memiliki acuan langsung pada harga saham perusahaan pengembang AI populer, Claude, tersebut.

Ketertarikan pasar ini muncul setelah Anthropic secara resmi mengumumkan harga penawaran perdana (IPO) sebesar US$83 per lembar saham. Jika dikonversikan menggunakan kurs JISDOR Bank Indonesia sebesar Rp18.252 per dolar AS, maka nilai satu lembar saham tersebut setara dengan kurang lebih Rp1,51 juta. Momentum ini menjadi salah satu peristiwa pasar paling dinantikan tahun ini, mengingat posisi Anthropic sebagai pemain kunci dalam revolusi kecerdasan buatan (AI) global.

Dalam aksi IPO ini, Anthropic melakukan langkah agresif dengan melepas sebanyak 980 juta saham ke publik. Angka ini melampaui rencana awal yang semula hanya sebesar 825 juta saham. Dengan skala tersebut, total nilai penawaran yang dihimpun diperkirakan mencapai US$81,34 miliar atau setara dengan Rp1.484,6 triliun. Saham dengan kode ANT ini dijadwalkan mulai diperdagangkan di bursa Nasdaq pada pukul 21.30 WIB.

CEO Ajaib Kripto, Adrian Sudirgo, mengungkapkan bahwa tingginya minat trader Indonesia mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk terlibat dalam perkembangan teknologi AI dunia. Namun, ia memberikan catatan penting bagi para investor. Ia menekankan bahwa XANT merupakan aset kripto dengan acuan harga saham (tokenized stock), bukan merupakan saham Anthropic itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman mengenai risiko sangatlah krusial.

"Tugas kami adalah memastikan para trader dapat mengikuti momen bersejarah ini dengan informasi yang transparan. Mereka harus memahami bahwa XANT adalah aset kripto yang nilainya mengacu pada saham, namun memiliki karakteristik risiko yang berbeda," jelas Adrian dalam keterangan resminya.

Secara teknis, token XANT disediakan melalui PT Kagum Teknologi Indonesia dan dijadwalkan tersedia di menu Kripto pada aplikasi Ajaib dalam kategori Tokenized Stock. Pengguna dapat melakukan transaksi dengan nilai minimum sebesar 3 USDT. Perlu digarisbawahi bahwa XANT tidak memberikan hak kepemilikan, hak suara, maupun hak sebagai pemegang saham dalam perusahaan Anthropic. Selain itu, penawaran IPO Anthropic secara langsung tidak ditawarkan kepada publik di Indonesia.

Para investor juga diingatkan bahwa transaksi saham Amerika Serikat maupun aset kripto memiliki profil risiko yang sangat tinggi. Meskipun XANT disediakan melalui entitas yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), status pengawasan tersebut bukan merupakan jaminan atas stabilitas harga atau nilai aset di masa depan. Ajaib juga menegaskan tidak memiliki afiliasi maupun dukungan resmi dari Anthropic, PBC maupun Nasdaq dalam transaksi ini.