Jabarpos.id – Fenomena menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan tajam. Tekanan ekonomi yang kian berat serta lonjakan biaya hidup memaksa banyak orang yang sebelumnya stabil secara finansial harus turun kasta ke kelompok ekonomi yang lebih rendah. Kondisi ini membuktikan bahwa mempertahankan status ekonomi bukanlah perkara mudah di tengah ketidakpastian global.

Namun, di tengah tantangan tersebut, peluang untuk naik kelas ke kelompok menengah atas tetap terbuka lebar bagi mereka yang mampu meningkatkan pendapatan dan memperkuat kekayaan bersih. Meski belum ada definisi tunggal yang disepakati secara universal, terdapat sejumlah indikator kuat yang dapat digunakan untuk mengenali apakah seseorang telah berhasil menembus strata ekonomi menengah atas.

Secara mendasar, kelompok menengah atas memiliki standar hidup yang jauh lebih nyaman dibandingkan kelas menengah biasa. Jika kelas menengah umumnya masih harus bekerja keras hingga usia pensiun untuk menutupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak, kelompok menengah atas memiliki fleksibilitas finansial yang jauh lebih besar.

Berdasarkan analisis para pakar keuangan, berikut adalah beberapa tanda utama yang menunjukkan Anda telah masuk dalam golongan kelas menengah atas.

Keamanan Finansial dan Sisa Anggaran Salah satu ciri paling mencolok adalah kemampuan untuk memiliki dana sisa setelah seluruh kewajiban, investasi, dan pengeluaran utama terpenuhi. Berbeda dengan kelas menengah yang harus menghitung setiap rupiah untuk kebutuhan pokok, kelas menengah atas memiliki ruang anggaran yang luas untuk hiburan, seperti makan malam mewah atau liburan rutin, tanpa mengganggu stabilitas keuangan mereka.

Portofolio Aset yang Beragam Kekayaan mereka tidak hanya mengendap dalam bentuk uang tunai. Kelompok ini biasanya memiliki portofolio investasi yang terdiversifikasi, mulai dari kepemilikan saham hingga properti sewaan yang menghasilkan pendapatan pasif. Kemampuan untuk melunasi utang besar, seperti hipotek, lebih awal tanpa mengganggu gaya hidup juga menjadi indikator kuat posisi ekonomi mereka.

Minimnya Stres Akibat Pengeluaran Tak Terduga Ketenangan pikiran adalah kemewahan yang nyata. Orang di kelas menengah atas cenderung tidak mengalami kepanikan saat menghadapi keadaan darurat finansial atau tagihan mendadak. Mereka memiliki dana darurat yang cukup kuat sehingga pengeluaran tak terduga tidak akan merusak rencana keuangan jangka panjang mereka.

Kemampuan Membiayai Pendidikan Tanpa Utang Pendidikan tinggi sering kali menjadi beban finansial yang berat bagi banyak keluarga. Namun, bagi kelas menengah atas, membiayai pendidikan terbaik bagi diri sendiri maupun anak-anak adalah hal yang bisa dilakukan tanpa harus bergantung pada pinjaman atau utang pendidikan.

Diversifikasi Sumber Pendapatan Jika masyarakat kelas bawah atau menengah umumnya hanya mengandalkan satu sumber gaji tetap, kelas menengah atas biasanya memiliki lebih dari satu keran penghasilan. Hal ini bisa berupa bisnis sampingan, dividen dari saham, atau hasil sewa properti. Diversifikasi inilah yang menjadi benteng pertahanan mereka terhadap guncangan ekonomi.

Kebebasan Waktu dan Pensiun Dini Indikator terakhir yang paling krusial adalah kemungkinan untuk pensiun lebih awal. Berkat pendapatan pasif dan aset yang terus berkembang, mereka memiliki kebebasan untuk memilih kapan harus berhenti bekerja tanpa perlu khawatir akan kekurangan biaya di masa tua. Ini adalah puncak dari kemandirian finansial yang menjadi ciri khas kelas menengah atas.