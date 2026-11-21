Jabarpos.id – PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah melakukan langkah besar dalam memperkuat posisi mereka di industri nikel global. Perusahaan tambang raksasa ini tidak hanya fokus pada produksi nikel matte di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan, tetapi juga tengah memacu akselerasi proyek hilirisasi di dua lokasi strategis lainnya, yakni Blok Pomalaa di Sulawesi Tenggara dan Blok Bahodopi di Sulawesi Tengah.

Langkah agresif ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus menjawab tantangan pasar masa depan. Saat ini, pembangunan fasilitas pengolahan nikel dengan teknologi mutakhir High Pressure Acid Leach (HPAL) di Pomalaa dan Bahodopi dilaporkan terus menunjukkan kemajuan signifikan. Proyek ini diproyeksikan akan segera beroperasi guna memperkuat rantai pasok nikel nasional.

Presiden Direktur & CEO PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, mengungkapkan bahwa proyek strategis ini memiliki misi yang lebih luas. Tidak sekadar untuk menopang bisnis internal perusahaan, pengembangan ini juga dirancang untuk mendukung penguatan ekosistem nikel nasional, terutama dalam mendukung industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang tengah berkembang pesat di Indonesia.

Melalui hilirisasi ini, Vale berupaya memastikan keberlangsungan bisnis di tengah dinamika pasar global. Dengan memperkuat analisis arah investasi, perusahaan optimis dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Meski demikian, manajemen menyadari adanya tantangan nyata di depan mata, terutama terkait fluktuasi harga komoditas dan perubahan permintaan pasar yang cenderung tidak menentu dalam jangka pendek.

Selain fokus pada ekspansi kapasitas produksi, Vale juga memberikan perhatian serius pada isu keberlanjutan dan efisiensi operasional. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melakukan transformasi besar-besaran pada armada operasional mereka. Vale mulai mempercepat proses elektrifikasi kendaraan tambang, mengganti mesin berbahan bakar fosil dengan kendaraan berbasis listrik guna menekan emisi karbon.

Upaya dekarbonisasi ini juga diterapkan secara intensif di Blok Sorowako. Perusahaan tengah mendorong berbagai inovasi untuk menekan penggunaan energi, salah satunya melalui efisiensi pada sistem pengeringan bijih timah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga komitmen perusahaan terhadap lingkungan.

Dengan kombinasi antara ekspansi proyek hilirisasi HPAL, penguatan ekosistem kendaraan listrik, dan penerapan teknologi ramah lingkungan, Vale Indonesia tengah menyiapkan fondasi yang kokoh untuk menghadapi persaingan global. Fokus pada efisiensi dan keberlanjutan menjadi kunci utama bagi perusahaan dalam menjaga stabilitas bisnis di tengah transisi energi dunia yang semakin masif.