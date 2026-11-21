Jabarpos.id – Era digital telah mengubah wajah transaksi keuangan masyarakat Indonesia secara drastis. Jika dahulu masyarakat harus pergi ke bank atau toko fisik untuk melakukan berbagai urusan finansial, kini segalanya berada dalam genggaman ponsel pintar. Fenomena ini membuka peluang besar bagi layanan dompet digital untuk bertransformasi menjadi ekosistem keuangan yang lengkap dan inklusif.

Salah satu pemain utama dalam transformasi ini adalah GoPay, bagian dari ekosistem GoTo Group. Dalam sebuah diskusi mengenai masa depan keuangan digital, Kelvin Timotius selaku Director of Consumer Business GoPay GOTO Group, mengungkapkan optimisme tinggi terhadap pengembangan layanan keuangan yang tidak hanya sekadar alat pembayaran, tetapi juga solusi finansial yang menyeluruh.

Menurut Kelvin, visi utama GoPay adalah menghadirkan layanan yang aman, mudah, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, GoPay telah berevolusi menjadi platform multifungsi. Pengguna tidak hanya bisa melakukan transfer gratis atau pembayaran melalui QRIS, tetapi juga dapat mengakses layanan pinjaman, tabungan, asuransi, hingga instrumen investasi.

Salah satu terobosan yang paling menarik perhatian adalah kemudahan dalam berinvestasi emas. Menyadari bahwa banyak masyarakat yang ingin mulai berinvestasi namun terkendala modal besar, GoPay menghadirkan fitur investasi emas dengan ambang batas yang sangat rendah. Masyarakat kini dapat mulai membangun aset masa depan mereka hanya dengan modal mulai dari Rp 1.000 saja.

"Kami ingin memastikan bahwa investasi bukan lagi barang mewah yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu," ungkap Kelvin dalam sesi dialog mengenai keuangan digital.

Namun, kemudahan akses ini tentu harus dibarengi dengan aspek keamanan yang ketat. Mengingat risiko yang ada di dunia digital, GoPay menegaskan komitmennya dalam melindungi aset pengguna. Platform ini telah menerapkan fitur keamanan berlapis untuk mencegah penyalahgunaan akun. Selain itu, untuk layanan investasi emas, GoPay memastikan bahwa seluruh prosesnya telah diawasi secara resmi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sehingga memberikan rasa tenang bagi para investor pemula maupun profesional.

Selain menyediakan infrastruktur teknologi, GoPay juga memikul tanggung jawab sosial untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Melalui inisiatif bertajuk "Pintar Bareng GoPay", perusahaan berupaya mendorong edukasi dan inklusi keuangan secara masif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih cerdas dalam mengelola keuangan, sekaligus memberikan peringatan agar tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi di layanan digital.

Dengan kombinasi antara kemudahan teknologi, modal yang sangat terjangkau, dan pengawasan regulasi yang ketat, GoPay berupaya menjadi jembatan bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai kemandirian finansial di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Melalui langkah ini, diharapkan kesenjangan akses keuangan dapat terus diperkecil demi kemajuan ekonomi nasional.