Jabarpos.id – Dunia teknologi global tengah diguncang oleh fenomena Initial Public Offering (IPO) dari Anthropic, salah satu raksasa pengembang kecerdasan buatan (AI) yang sangat berpengaruh. Menanggapi momentum besar ini, Ajaib Kripto mengambil langkah cepat dengan meluncurkan aset kripto baru bernama XANT. Token ini dirancang secara khusus untuk mengikuti pergerakan harga saham Anthropic, memberikan akses instan bagi para investor di Indonesia untuk ikut serta dalam tren teknologi paling panas saat ini.

Peluncuran XANT di aplikasi Ajaib Kripto dilakukan pada Jumat (20/11/2026). Waktu peluncuran ini sangat strategis karena bertepatan dengan hari pertama perdagangan saham Anthropic di bursa Nasdaq, Amerika Serikat, yang dimulai pada Kamis malam sebelumnya. Langkah ini memungkinkan para trader lokal untuk langsung merasakan dinamika pasar global tanpa harus menghadapi kerumitan teknis perdagangan saham luar negeri secara langsung.

Anthropic, yang dikenal sebagai pengembang asisten AI populer bernama Claude, telah lama menjadi pemain kunci dalam persaingan teknologi kecerdasan buatan di tingkat dunia. Mengingat skala bisnisnya yang masif, IPO Anthropic diprediksi akan menjadi salah satu peristiwa keuangan terbesar dalam sejarah industri teknologi. Kehadiran XANT di pasar kripto Indonesia menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menangkap peluang dari lonjakan nilai perusahaan tersebut.

CEO Ajaib Kripto, Adrian Sudirgo, menjelaskan bahwa melalui token XANT, investor Indonesia kini memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari narasi ekonomi global yang digerakkan oleh AI. Dengan XANT, pergerakan harga saham Anthropic (ANT) dapat dipantau dan diikuti secara langsung melalui aplikasi Ajaib Kripto. Selain itu, XANT akan memperkuat portofolio tokenized stock bertema teknologi yang sudah ada sebelumnya, seperti NVIDIA, Microsoft, Alphabet, dan Apple.

"Trader Indonesia saat ini memiliki keinginan kuat untuk terhubung dengan perusahaan-perusahaan yang membentuk arah ekonomi global. AI adalah salah satu sektor terbesar yang sedang berkembang. Visi kami adalah menjadikan Ajaib Kripto sebagai gerbang terpercaya bagi trader lokal untuk mengakses peluang pasar dunia secara mudah dalam ekosistem yang sudah teregulasi," ungkap Adrian dalam keterangannya.

Adrian juga menekankan bahwa komitmen Ajaib Kripto adalah memastikan pilihan aset yang tersedia selalu relevan dengan tren pasar dunia. Seiring dengan berkembangnya tren tokenisasi aset di tanah air, perusahaan berjanji akan terus memperluas akses tersebut secara bertanggung jawab. Ia menambahkan bahwa edukasi tetap menjadi pilar utama agar setiap trader dapat mengambil keputusan yang bijak dengan memahami produk serta risiko yang menyertainya.

Bagi para pengguna yang tertarik, XANT dapat ditemukan di menu Kripto pada aplikasi Ajaib, tepatnya dalam kategori Tokenized Stock. Menariknya, aksesibilitas aset ini sangat tinggi dengan batas minimum transaksi hanya sebesar 3 USDT. Transaksi dapat dilakukan selama 24 jam penuh dalam lima hari kerja. Perlu dicatat bahwa Tokenized Stock Perpetual merupakan derivatif aset keuangan digital yang diperdagangkan sesuai dengan regulasi POJK yang berlaku di Indonesia.