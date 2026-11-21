Jabarpos.id – Industri perdagangan berjangka di Indonesia tengah bersiap menyongsong perubahan besar menuju tahun 2027. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik yang kian kompleks, teknologi dan regulasi menjadi dua pilar utama yang akan menentukan arah pasar. Hal ini menjadi sorotan utama dalam forum bertajuk "INSIDE THE MARKET: Where Regulation Meets Innovation" yang digelar oleh PT Valbury Asia Futures (Valbury) di Jakarta, Kamis (19/11).

Acara ini merupakan penutup dari rangkaian roadshow nasional yang telah menyambangi berbagai kota besar seperti Pontianak, Semarang, Solo, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, hingga Bandung. Dengan total jangkauan lebih dari 400 peserta di seluruh Indonesia, rangkaian diskusi ini mengusung tema besar mengenai peluang trading di tengah fluktuasi pasar global.

Dalam forum tersebut, Direktur Utama Jakarta Futures Exchange (JFX), Yazid Kanca Surya, memaparkan pandangan strategis mengenai industri perdagangan berjangka. Ia menekankan bahwa pelaku pasar saat ini wajib memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi untuk mengelola risiko. Menurutnya, perdagangan berjangka memiliki peran krusial dalam menyediakan mekanisme lindung nilai (hedging) serta pembentukan harga yang transparan dan kredibel.

"JFX berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem perdagangan serta mengembangkan produk-produk yang lebih adaptif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan pasar di masa depan," tegas Yazid dalam paparannya.

Menariknya, dalam penilaian berkala yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk periode Juli-September 2026, Valbury berhasil meraih rating tertinggi, yakni A+++. Pencapaian ini menjadi indikator kuat mengenai tingkat kepatuhan dan kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada para nasabah.

Terobosan teknologi menjadi bintang utama dalam sesi yang dibawakan oleh Presiden Direktur Valbury, Nino Limantara. Valbury mencatatkan sejarah sebagai pialang berjangka pertama di tanah air yang mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) berbasis GPT ke dalam platform mereka. Fitur GPT-Powered AI Assistant ini kini telah tersedia di Valbury Web dan akan segera menyusul di aplikasi mobile.

Melalui asisten AI ini, trader dapat melakukan interaksi berbasis percakapan untuk mendapatkan wawasan pasar (market insight), melakukan analisis mendalam, hingga mengatur instruksi order secara praktis. Teknologi ini diharapkan mampu membantu investor, baik pemula maupun profesional, dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Selain inovasi AI, Valbury juga memperkenalkan ekosistem multidevice yang memungkinkan sinkronisasi penuh antara desktop dan perangkat mobile. Pengguna dapat memulai analisis teknikal di komputer dan melanjutkannya di ponsel tanpa harus mengatur ulang indikator atau grafik.

Pertumbuhan pesat juga terlihat dari performa bisnis Valbury sepanjang tahun 2026. Jumlah nasabah melonjak hingga 70% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai angka lebih dari 180.000 orang, dengan volume transaksi yang menembus 1,2 juta lot. Ke depan, Valbury berencana memperluas pilihan aset melalui Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) serta fitur komunitas untuk berbagi informasi pasar secara eksklusif.

"Roadshow ini adalah sarana bagi kami untuk mendengar langsung aspirasi para trader di berbagai daerah. Masukan mereka sangat penting dalam menentukan arah pengembangan produk dan teknologi kami menuju 2027," pungkas Nino.