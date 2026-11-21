Jabarpos.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Bank milik negara ini berhasil meningkatkan peringkat ESG (Environmental, Social, and Governance) dari MSCI, yang semula berada di level A kini melonjak naik ke peringkat AA. Pencapaian ini mengukuhkan posisi BNI sebagai salah satu pemimpin perbankan nasional dengan standar keberlanjutan tertinggi dalam kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV.

Kenaikan peringkat ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata dari konsistensi BNI dalam menyatukan prinsip keberlanjutan ke dalam jantung strategi bisnis dan operasional mereka. Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan bentuk pengakuan global atas upaya keras perseroan dalam memperkuat aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Menurut Okki, bagi BNI, isu keberlanjutan bukan lagi sekadar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terpisah, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam pengembangan bisnis jangka panjang. Dengan peringkat AA ini, BNI semakin termotivasi untuk memperketat tata kelola, mengelola risiko secara bijak, serta memastikan setiap aktivitas bisnisnya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kelestarian alam.

Ada beberapa faktor kunci yang membuat MSCI memberikan penilaian tinggi kepada BNI. Salah satunya adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang dinilai unggul dibandingkan kompetitor di industri serupa. BNI secara aktif membangun talent pipeline untuk mencetak pemimpin masa depan serta menerapkan sistem remunerasi yang berbasis pada kinerja nyata.

Selain itu, BNI juga mendapat apresiasi dalam hal inklusi keuangan. Bank ini dinilai sangat progresif dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat luas. Data hingga September 2026 menunjukkan penyaluran kredit untuk segmen kecil, baik melalui KUR maupun non-KUR, telah menyentuh angka Rp78,9 triliun, atau tumbuh 6,1% secara tahunan. Tak hanya itu, jaringan BNI Agen46 juga terus berekspansi hingga melampaui 234 ribu agen.

Keamanan data juga menjadi perhatian serius. BNI terus memperkuat benteng pertahanan siber melalui mekanisme pemantauan dan penanganan insiden yang ketat, serta memberikan pelatihan keamanan data secara menyeluruh kepada seluruh pegawainya.

Strategi keberlanjutan BNI bertumpu pada tiga pilar utama: Sustainable Finance, Corporate Sustainability, serta Inclusion & Resilience. Di sektor pembiayaan, portofolio pembiayaan hijau BNI mencatatkan pertumbuhan CAGR sebesar 17,1% sejak Desember 2020. BNI juga telah mengembangkan produk Sustainability-Linked Loan (SLL) dan memperketat kriteria penerimaan risiko (Risk Acceptance Criteria) yang mencakup 30 sektor industri, termasuk sektor minyak dan gas.

Dari sisi operasional, BNI berhasil menekan emisi Scope 1 dan Scope 2 sebesar 6,7% dibandingkan tahun 2023. Program Zero Waste to Landfill (ZWTL) yang diterapkan di enam gedung kantor pusat juga terbukti efektif menghindari emisi sebesar 332,5 ton CO2e. Ke depannya, BNI berkomitmen untuk terus mendukung agenda ekonomi hijau nasional demi manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.