Jabarpos.id – Dunia internasional kini tengah menyoroti integritas pasar modal Indonesia dengan sangat tajam. Bukan karena buruknya kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa, melainkan adanya keraguan mendalam mengenai transparansi dan kejujuran mekanisme perdagangan yang terjadi di tanah air.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman D. Hadad, mengungkapkan bahwa kekhawatiran investor global bukan terletak pada kualitas laporan tahunan emiten secara individual. Menurutnya, para investor mancanegara justru mempertanyakan apakah informasi mengenai struktur kepemilikan saham dan aktivitas transaksi di pasar benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan.

Dalam acara Annual Report Awards 2025 di Jakarta, Muliaman menjelaskan bahwa ada keraguan terkait aspek free float atau jumlah saham yang beredar di masyarakat. Pihak internasional mempertanyakan apakah angka free float yang dilaporkan oleh emiten benar-benar merupakan saham yang tersedia untuk publik, atau justru hanya sekadar angka di atas kertas yang sebenarnya masih terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa harga saham yang terbentuk di bursa sering kali dicurigai bukan hasil dari interaksi pasar yang sehat, melainkan akibat adanya konsentrasi kepemilikan yang tidak transparan. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai integritas pasar atau market integrity.

"Masalahnya bukan pada integritas perusahaan secara tunggal, melainkan integritas sistem pasar secara keseluruhan. Jika sistem pasar dianggap tidak berintegritas, maka seluruh perusahaan, termasuk yang memiliki tata kelola sangat baik, akan ikut menanggung dampaknya," tegas Muliaman.

Ia memberikan peringatan keras bahwa skandal manipulasi atau ketidakjujuran dalam satu sektor dapat merusak reputasi seluruh pasar modal Indonesia. Ketika kepercayaan investor global runtuh, akses modal bagi perusahaan-perusahaan lokal akan menyempit. Bahkan, perusahaan yang paling jujur dan berkinerja baik sekalipun akan ikut terkena imbas negatif karena investor cenderung menarik diri dari seluruh pasar yang dianggap bermasalah.

Untuk mengatasi tantangan besar ini, Muliaman menyarankan agar perbaikan dilakukan pada dua sisi: integritas perusahaan dan integritas pasar. Untuk sisi perusahaan, ia menekankan tiga poin krusial bagi jajaran direksi dan komisaris.

Pertama, laporan tahunan tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen formalitas untuk memenuhi kewajiban regulasi. Laporan tersebut harus menjadi sebuah "pernyataan integritas" (integrity statement) yang menjamin kepada publik bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan. Setiap angka yang disajikan haruslah representasi nyata dari kondisi perusahaan.

Kedua, perusahaan wajib memastikan bahwa angka free float yang dilaporkan adalah murni saham publik yang siap diperdagangkan, bukan saham yang dikuasai secara terselubung oleh kelompok tertentu.

Ketiga, pembangunan budaya integritas harus dilakukan secara menyeluruh dari level atas hingga ke bawah. Integritas tidak boleh hanya menjadi slogan di dinding kantor, melainkan harus menjadi ruh dalam setiap pengambilan keputusan strategis, rapat direksi, hingga cara perusahaan berinteraksi dengan regulator. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia dapat kembali pulih.