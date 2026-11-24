Jabarpos.id – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau yang lebih dikenal dengan kode saham BRIS, kembali menunjukkan taringnya di industri perbankan nasional. Perusahaan perbankan syariah terbesar di tanah air ini berhasil membukukan performa keuangan yang sangat impresif sepanjang kuartal ketiga tahun 2026. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, BSI sukses mengantongi laba bersih mencapai angka fantastis, yakni Rp6,12 triliun.

Pencapaian ini menandakan pertumbuhan yang signifikan bagi emiten syariah tersebut. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, laba bersih BSI mengalami kenaikan sebesar 10,02 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini menjadi bukti nyata bahwa strategi bisnis yang dijalankan perusahaan mampu memberikan imbal hasil yang positif bagi para pemegang saham di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Tidak hanya dari sisi laba bersih, performa pendapatan utama atau top line perusahaan juga menunjukkan tren positif. Pendapatan yang bersumber dari penyaluran dana tercatat tumbuh tipis sebesar 4,34 persen secara tahunan, sehingga mencapai angka Rp23,20 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh pengelolaan aset yang semakin efisien dan ekspansi pasar yang terukur.

Sejalan dengan itu, beban bagi hasil untuk berbagai instrumen seperti simpanan mudarabah, surat berharga, pembiayaan, hingga dana investasi juga mengalami kenaikan sebesar 1,82 persen yoy menjadi Rp7,02 triliun. Meskipun beban bagi hasil meningkat, hal ini merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan bisnis yang sehat. Dampaknya, pendapatan setelah distribusi bagi hasil milik BSI tetap tumbuh sebesar 5,48 persen yoy, yang kini menyentuh angka Rp16,18 triliun dalam kurun waktu sembilan bulan pertama tahun ini.

Menilik fungsi intermediasi, BSI menunjukkan agresivitas yang luar biasa dalam menyalurkan pembiayaan. Total pembiayaan yang disalurkan melonjak tajam sebesar 14,61 persen yoy, dengan total nilai mencapai Rp344,14 triliun. Menariknya, meskipun penyaluran kredit tumbuh pesat, kualitas aset bank ini justru semakin sehat. Hal ini terlihat dari penurunan rasio non-performing financing (NPF) gross menjadi 1,80 persen, serta NPF nett yang menyusut hingga ke level 0,35 persen.

Di sisi lain, penghimpunan dana masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tidak ketinggalan. BSI berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp386,07 triliun, tumbuh 10,81 persen dibandingkan tahun lalu. Namun, karena laju penyaluran pembiayaan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tabungan, kondisi likuiditas BSI menjadi sedikit lebih ketat. Hal ini terlihat dari rasio financing to deposit ratio (FDR) yang naik menjadi 90,04 persen dari sebelumnya 86,29 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan aset BSI sangat mengesankan dengan kenaikan sebesar 14,11 persen yoy, sehingga total aset perusahaan kini menembus angka Rp475,36 triliun pada kuartal III-2026. Melansir laporan dari jabarpos.id, capaian ini memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin pasar dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.