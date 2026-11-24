Jabarpos.id – Dunia keuangan tanah air tengah dihebohkan oleh kabar mengenai adanya komunikasi intensif antara Presiden Prabowo Subianto dengan CEO Morgan Stanley Capital International (MSCI), Henry Fernandez. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa percakapan tersebut berlangsung cukup lama melalui sambungan telepon, yang memicu berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan pasar modal Indonesia ke depan.

Menanggapi isu yang berkembang luas tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan pemberitaan yang muncul di berbagai media. Meski demikian, ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang dapat memvalidasi kebenaran pertemuan atau pembicaraan tersebut.

"Pada prinsipnya kami mengikuti apa yang diberitakan. Namun, jika kita lihat kembali, sejauh ini belum ada konfirmasi resmi yang memastikan adanya pertemuan atau komunikasi sebagaimana yang dilaporkan," ujar Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (23/11/2026).

Hasan menjelaskan bahwa beberapa poin yang menjadi sorotan MSCI sebenarnya sudah masuk dalam radar pengawasan regulator. Salah satu isu krusial adalah mengenai transparansi bursa, termasuk kebijakan pemberlakuan daftar konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi (high shareholding concentration). Menurutnya, OJK bersama BEI telah aktif menjalin komunikasi dengan MSCI untuk merespons berbagai perhatian tersebut. Langkah-langkah strategis pun telah dipercepat oleh BEI guna memperkuat tata kelola pasar modal di Indonesia agar tetap kompetitif dan transparan.

Selain isu teknis pasar, muncul pula kabar miring yang menyebutkan adanya permintaan dari pihak MSCI terkait komposisi Dewan Komisioner OJK. Kabar tersebut mengklaim adanya desakan agar anggota dewan yang dianggap memiliki afiliasi politik segera diganti. Menanggapi hal ini, Hasan kembali menegaskan bahwa OJK tidak bisa memberikan komentar mendalam sebelum ada konfirmasi resmi mengenai isi pembicaraan tersebut.

Namun, terkait isu afiliasi politik, Hasan memberikan klarifikasi tegas. Ia menjelaskan bahwa aturan mengenai netralitas anggota Dewan Komisioner OJK sudah sangat ketat dan diatur sejak tahap awal. "Sejak proses pengajuan pencalonan, seorang calon anggota Dewan Komisioner sudah tidak diperbolehkan lagi memiliki afiliasi politik apa pun," tegasnya.

Sebelumnya, laporan media internasional menyebutkan bahwa percakapan antara Presiden Prabowo dan Henry Fernandez berlangsung selama lebih dari satu jam pada 10 November lalu. Menariknya, komunikasi tersebut disebut-sebut difasilitasi oleh Ray Dalio, miliarder pendiri Bridgewater Associates yang juga merupakan penasihat Danatara. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Fernandez bersedia mempertimbangkan berbagai alternatif untuk menghindari penurunan status pasar saham Indonesia. Hingga kini, publik masih menunggu kepastian resmi mengenai dampak dari komunikasi tingkat tinggi tersebut terhadap stabilitas investasi di tanah air.