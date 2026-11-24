Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan taringnya dalam menjaga integritas pasar modal Indonesia. Sepanjang tahun 2026, lembaga pengawas keuangan ini telah menjatuhkan sanksi tegas kepada sedikitnya 1.011 pihak yang terbukti melakukan berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Tidak main-main, total nilai sanksi yang dikumpulkan, baik melalui jalur administratif maupun sanksi pengganti tindak pidana, menembus angka fantastis yakni Rp2,582 triliun.

Langkah agresif ini diambil sebagai bentuk komitmen OJK dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan transparan. Berdasarkan data yang dihimpun, rincian sanksi tersebut mencakup 609 surat peringatan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha. Selain itu, terdapat delapan izin usaha yang dibekukan, hingga tindakan paling ekstrem berupa pencabutan izin operasional terhadap 76 pihak yang dianggap telah melanggar aturan secara fatal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya berhenti pada sanksi administratif. OJK juga telah menempuh jalur hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pasar modal yang merugikan banyak pihak. Hingga saat ini, terdapat enam kasus besar yang telah masuk ke ranah hukum, mulai dari praktik manipulasi pasar, penyebaran informasi yang menyesatkan, hingga skema coordinated trading yang telah diproses di pengadilan.

Dalam perkembangan terbaru, penyidik OJK telah menetapkan empat orang tersangka yang kini telah resmi ditahan. Para tersangka ini akan segera diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk menjalani proses persidangan guna mempertanggungjawabkan tindakan pidana mereka.

"Kami akan terus mendorong agar perkara ini segera diajukan ke kejaksaan dan dilanjutkan ke proses pengadilan. Kami juga terus menjalin koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum lainnya, terutama dengan Kepolisian Republik Indonesia," ungkap Hasan saat memberikan keterangan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (23/11/2026).

Hasan menjelaskan bahwa sinergi antara OJK dan Polri merupakan kunci utama dalam mempercepat proses penegakan hukum. Ia mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang selama ini mendampingi OJK dalam menangani berbagai kasus kompleks di pasar modal. Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap proses hukum harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku, terutama dalam tahap pembuktian sebelum menetapkan status tersangka.

Menariknya, OJK berkomitmen untuk memberikan transparansi kepada publik dengan melakukan pembaruan status perkara secara berkala. Hasan menargetkan adanya pengumuman perkembangan penanganan perkara setiap dua minggu sekali.

"Setiap dua minggu, kami usahakan untuk terus menyegerakan pengumuman. Dua minggu lalu, kami sudah menangani tiga hingga empat kasus terkait manipulasi pasar dan coordinated trading," tegasnya.

Langkah rutin dua mingguan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menunjukkan bahwa pengawasan pasar modal dilakukan secara serius. OJK juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha di Bursa Efek Indonesia agar selalu patuh pada regulasi yang berlaku.

Menurut Hasan, pelanggaran di pasar modal bukan sekadar masalah administratif, melainkan ancaman serius bagi kepercayaan investor. Jika praktik kecurangan dibiarkan, hal ini dapat merusak citra pasar modal Indonesia di mata investor domestik maupun global. Oleh karena itu, OJK mengajak seluruh ekosistem industri untuk bekerja sama dalam memulihkan dan menjaga kepercayaan investor agar pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal tetap terjaga.