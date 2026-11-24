Jabarpos.id – Langkah besar diambil oleh PT Danareksa Investment Management Indonesia dalam menyikapi perubahan struktur perusahaan pasca penggabungan beberapa raksasa manajer investasi. Perusahaan yang baru resmi meluncur pada medio November 2026 ini memberikan klarifikasi resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait masa depan pengelolaan produk Exchange Traded Fund (ETF) yang kini berada di bawah naungan mereka.

Sebagai informasi, Danareksa Investment merupakan entitas baru hasil integrasi strategis dari empat perusahaan besar, yakni PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management. Penggabungan ini memicu pertanyaan di kalangan investor mengenai keberlangsungan produk-produk investasi yang sebelumnya dikelola secara terpisah oleh masing-masing perusahaan tersebut.

Menanggapi kekhawatiran pasar, pihak manajemen Danareksa Investment menegaskan bahwa proses merger dan perubahan identitas perusahaan tidak akan menghentikan atau mengganggu operasional pengelolaan produk ETF. Seluruh produk yang telah diterbitkan sebelumnya akan tetap berjalan secara normal tanpa adanya diskontinuitas layanan.

"Seluruh produk ETF yang dimaksud akan tetap dikelola oleh manajer investasi hasil penggabungan. Hal ini dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga kebijakan dan tujuan investasi sebagaimana yang telah tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus masing-masing produk," ungkap manajemen Danareksa Investment dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (24/11/2026).

Meski operasional tetap berjalan, manajemen mengakui adanya kebutuhan administratif akibat perubahan identitas perusahaan. Penyesuaian terhadap dokumen legal seperti KIK dan prospektus akan dilakukan melalui mekanisme adendum atau perubahan dokumen terkait lainnya jika memang diperlukan secara hukum.

Saat ini, portofolio ETF yang dikelola Danareksa Investment mencakup sejumlah produk populer, di antaranya Reksa Dana BRI ETF Indonesia Top 40, Reksa Dana Indeks Mandiri ETF LQ45, Reksa Dana Indeks Mandiri ETF SRI-Kehati, Reksa Dana Syariah BRI MI Gold ETF Syariah, serta Reksa Dana Syariah Mandiri ETF Emas.

Namun, terdapat catatan penting bagi dua produk spesifik, yakni Reksa Dana Indeks Mandiri ETF LQ45 dan Reksa Dana Syariah BRI MI Gold ETF Syariah. Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, Nilai Aktiva Bersih (NAB) kedua produk tersebut tercatat berada di bawah angka Rp10 miliar.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena merujuk pada POJK No. 232/POJK.04/2016, sebuah produk reksa dana diwajibkan untuk dibubarkan apabila nilai NAB-nya bertahan di bawah Rp10 miliar selama 120 hari bursa berturut-turut. Menanggapi hal ini, Danareksa Investment menyatakan akan melakukan pemantauan ketat terhadap perkembangan kedua produk tersebut dan akan mengambil langkah tindak lanjut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, untuk produk ETF lainnya yang memiliki performa stabil, Danareksa berkomitmen untuk terus melanjutkan pengelolaan serta melakukan pengembangan produk secara berkelanjutan. Fokus utama perusahaan adalah memastikan bahwa setiap produk tetap selaras dengan kebijakan investasi dan tujuan awal yang telah dijanjikan kepada para investor.