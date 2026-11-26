Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang kontradiktif dengan pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (26/11). Di saat mata uang Garuda masih berjuang melawan tekanan penguatan dolar Amerika Serikat, pasar modal Indonesia justru menunjukkan geliat positif dengan mencatatkan reli yang cukup signifikan.

Berdasarkan pantauan pasar, IHSG berhasil merangkak naik ke level 5.203. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi para investor di tengah kondisi makroekonomi yang penuh ketidakpastian. Namun, fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi rupiah yang masih tampak lesu. Nilai tukar rupiah tercatat masih tertahan di level Rp 18.390 per dolar AS, sebuah angka yang menunjukkan masih kuatnya dominasi mata uang Paman Sam di pasar global.

Menanggapi anomali pergerakan pasar ini, Equity Analyst Gelson Kurniawan memberikan pandangannya mengenai faktor-faktor yang memicu dinamika tersebut. Menurutnya, terdapat beberapa sentimen kunci yang tengah diperhatikan secara intensif oleh para pelaku pasar, baik domestik maupun internasional.

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah rencana rilis data keuangan Danantara. Kehadiran entitas ini diprediksi akan membawa dampak langsung terhadap emiten-emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investor kini tengah menunggu bagaimana struktur dan laporan keuangan Danantara dapat memengaruhi kinerja serta valuasi perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut di pasar saham.

Selain faktor domestik, kondisi ekonomi global tetap menjadi nakhoda utama dalam pergerakan pasar keuangan. Fokus pasar saat ini tertuju pada perkembangan data ekonomi Amerika Serikat yang akan menjadi kompas bagi kebijakan moneter global. Data-data tersebut sangat menentukan arah kebijakan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

"Perkembangan data ekonomi AS akan berdampak luas, tidak hanya pada kebijakan The Fed, tetapi juga akan memengaruhi langkah Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan suku bunga domestik," ujar Gelson dalam keterangannya.

Ketidakpastian mengenai kapan The Fed akan mulai melonggarkan atau justru mempertahankan suku bunga tinggi menciptakan volatilitas pada nilai tukar. Hal inilah yang menjelaskan mengapa rupiah mengalami tekanan, sementara IHSG mencoba mencari pijakan untuk terus menguat melalui rotasi sektor atau masuknya aliran dana asing ke saham-saham tertentu.

Para pelaku pasar kini disarankan untuk tetap waspada dan memperhatikan rilis data ekonomi penting dalam beberapa pekan ke depan. Pergerakan IHSG ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan emiten BUMN dalam merespons perubahan kebijakan serta bagaimana stabilitas rupiah dapat kembali terjaga di tengah gempuran dolar AS. Melansir laporan dari jabarpos.id, dinamika ini menjadi ujian penting bagi ketahanan pasar modal Indonesia di penghujung tahun.