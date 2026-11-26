Jabarpos.id – Proses pengalihan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang populer dengan nama Whoosh kini memasuki babak baru. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan bahwa langkah strategis untuk memindahkan kewajiban finansial proyek tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berjalan sesuai rencana.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa mekanisme pengalihan ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang telah dirintis sejak masa kepemimpinan menteri keuangan sebelumnya. Menurutnya, skema yang akan ditempuh adalah melalui mekanisme hibah agar beban utang tidak lagi tertahan di badan pengelola investasi, melainkan dialihkan sepenuhnya ke negara melalui Kemenkeu.

"Proses pengalihan ini sudah disepakati sejak lama. Rencananya, beban ini akan dihibahkan, dan saat ini kami sedang dalam tahap pengerjaan teknis," ujar Dony saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Kamis (26/11/2026).

Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, Danantara berencana menggelar pertemuan intensif dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan finalisasi terhadap seluruh dokumen dan prosedur pengalihan agar tidak ada kendala hukum di kemudian hari.

"Besok saya akan bertemu dengan Menko Infrastruktur (AHY) untuk memfinalisasi proses tersebut. Target akhirnya adalah seluruh kewajiban ini akan berpindah ke tangan Kementerian Keuangan," tambah Dony.

Langkah pengalihan ini bukan tanpa alasan. Selain untuk merapikan neraca keuangan, proses ini juga menjadi bagian dari strategi restrukturisasi besar-besaran yang masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2027. Dengan struktur keuangan yang baru, diharapkan operasional kereta cepat ini menjadi lebih sehat dan mandiri secara finansial.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan langkah pengamanan melalui proses uji tuntas atau due diligence. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, menjelaskan bahwa pihaknya sedang meninjau secara mendalam aspek valuasi serta legalitas terkait pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merupakan konsorsium pengelola Whoosh.

Evita menargetkan seluruh proses uji tuntas ini rampung pada Desember 2026. Hasil dari kajian tersebut nantinya akan menjadi fondasi kuat dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang khusus mengatur penanganan proyek strategis nasional ini.

"Kami terus berkoordinasi dengan BP BUMN, Danantara, dan kementerian terkait. Kami berharap hasil uji tuntas selesai Desember 2026 agar bisa memperkuat landasan hukum melalui Perpres," jelas Evita.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa meskipun ada proses restrukturisasi utang, layanan kereta cepat Whoosh kepada masyarakat tidak akan terganggu. Pemerintah juga menjamin bahwa pengelolaan kewajiban pembiayaan proyek ini akan dilakukan secara terukur agar tidak memberikan beban berlebih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).