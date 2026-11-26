Jabarpos.id – Perubahan besar tengah terjadi di jajaran internal PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), salah satu raksasa emiten tambang batubara milik konglomerat ternama Low Tuck Kwong dan Haji Isam. Perusahaan tambang skala besar ini secara resmi mengumumkan perombakan struktur pada Komite Audit mereka, sebuah langkah yang menarik perhatian publik di pasar modal.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), perubahan susunan Komite Audit ini akan mulai berlaku efektif pada 25 November 2026. Perubahan ini tidak hanya sekadar rotasi biasa, melainkan melibatkan masuknya sosok dengan profil yang sangat kuat dan berpengaruh di tanah air.

Dalam pengumuman tersebut, posisi Ketua Komite Audit yang sebelumnya dipegang oleh Timur Pradopo kini resmi beralih ke tangan Dr. Nurfaizi, M.M. Selain pergantian di kursi ketua, BYAN juga menyuntikkan darah segar dengan menunjuk Indra Surya sebagai anggota baru untuk menggantikan posisi Moermahadi Soerja Djanegara. Sementara itu, dua anggota lainnya, yakni Arief A. Dhani dan Rafika Yuniasih, dipastikan tetap bertahan untuk memperkuat tim pengawas internal perusahaan.

Menariknya, penunjukan Dr. Nurfaizi memicu sorotan luas karena latar belakang keluarga dan rekam jejak kariernya yang sangat mentereng. Nurfaizi diketahui merupakan ayah dari Dewi Yuali, yang merupakan istri dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Hubungan ini membuat penunjukan tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat ekonomi dan politik.

Namun, jika menilik profil profesionalnya, Dr. Nurfaizi bukanlah orang sembarangan. Ia adalah sosok veteran dengan pengalaman panjang di berbagai institusi strategis negara. Kariernya di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat cemerlang, di mana ia pernah menduduki posisi-posisi kunci seperti Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Metro Jaya, hingga menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Tak hanya di kepolisian, kapasitas kepemimpinannya juga teruji saat ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Di ranah diplomasi internasional, Nurfaizi juga pernah mengemban amanah sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir pada periode 2011-2015.

Langkah Bayan Resources menunjuk sosok dengan pengalaman lintas sektoral—mulai dari keamanan, diplomasi, hingga pemerintahan—dinilai sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance). Dengan rekam jejak Nurfaizi yang sangat luas, diharapkan pengawasan terhadap aspek audit dan kepatuhan di perusahaan tambang raksasa ini dapat berjalan lebih solid dan kredibel di masa mendatang. Saat ini, selain di BYAN, ia juga tercatat aktif sebagai Komisaris Utama di PT Athamara Oil Barge.