Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari sektor perbankan tanah air. PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) secara resmi mengumumkan rencana besar untuk melakukan perubahan status perusahaan. Bank milik raksasa keuangan asal Jepang tersebut tengah bersiap melakukan proses go private atau mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, yang berujung pada penghapusan pencatatan saham (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menanggapi langkah strategis yang memicu tanda tanya di kalangan investor ini, Direktur Utama SMBC Indonesia, Henoch Munandar, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa meskipun perusahaan akan keluar dari bursa, hal tersebut tidak akan mengganggu stabilitas operasional maupun kemampuan bank dalam menghimpun dana.

Henoch menjelaskan bahwa strategi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang selama ini dijalankan oleh SMBC Indonesia tetap berjalan secara mandiri. Menurutnya, rencana aksi korporasi untuk menjadi perusahaan tertutup ini merupakan langkah yang terpisah dari strategi pengelolaan likuiditas dan dana nasabah.

"Strategi penghimpunan dana pihak ketiga di SMBC Indonesia merupakan hal yang terpisah dari rencana aksi korporasi kami untuk go private," ujar Henoch saat memberikan keterangan kepada jabarpos.id.

Lebih lanjut, Henoch menjamin bahwa keputusan ini tidak akan mengurangi komitmen jangka panjang perusahaan untuk terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia memastikan bahwa layanan kepada nasabah, hubungan dengan mitra bisnis, hingga kesejahteraan karyawan akan tetap menjadi prioritas utama. SMBC Indonesia berencana untuk tetap fokus pada ekspansi bisnis, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan inovasi dan sumber daya manusia guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Meski demikian, pihak manajemen masih enggan membeberkan alasan mendalam di balik keputusan untuk keluar dari bursa. Namun, mereka menjanjikan bahwa seluruh proses akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan seluruh pemegang saham.

Jika menilik data pasar, langkah delisting ini sebenarnya tidak lepas dari dinamika kepemilikan saham. Saat ini, jumlah saham free float BTPN hanya berkisar di angka 9 persen. Angka ini masih berada di bawah ketentuan terbaru BEI yang mewajibkan minimal 15 persen saham beredar di publik. Selain itu, BTPN juga masuk dalam kategori saham dengan konsentrasi kepemilikan yang sangat tinggi (high shareholding concentration), di mana kepemilikan SMBC mencapai angka fantastis sebesar 99,78 persen.

Sebagai tindak lanjut, BTPN telah mengajukan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada OJK dan BEI. Rapat tersebut akan menjadi momentum krusial untuk meresmikan perubahan status perusahaan. Menanggapi rencana ini, BEI telah melakukan suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham BTPN sejak Senin (23/11/2026). Sebelum terkena suspensi, saham BTPN tercatat berada di level 2.340 per unit dengan performa tahunan yang cukup impresif, yakni naik sebesar 10,38 persen.