<strong>Jabarpos.id – </strong> Pasar modal Indonesia kembali menunjukkan taringnya setelah sempat mengalami tekanan pada sesi perdagangan sebelumnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil bangkit dan menutup perdagangan pada Kamis (26/11/2026) dengan performa yang sangat impresif. Indeks tercatat melesat naik sebesar 44,56 poin atau tumbuh 0,86 persen ke level 5.242,17.

Kebangkitan ini tidak lepas dari tingginya antusiasme para pelaku pasar, terutama investor mancanegara yang mulai kembali melirik pasar saham domestik. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun, volume perdagangan hari itu menyentuh angka 221,29 juta lot. Nilai transaksi yang berputar di bursa juga tergolong jumbo, yakni mencapai Rp8,41 triliun.

Kondisi pasar saat ini menunjukkan dominasi sentimen positif. Hal ini terlihat dari jumlah saham yang mengalami kenaikan harga, di mana sebanyak 187 emiten berhasil ditutup di zona hijau. Angka ini melampaui jumlah saham yang terkoreksi, yakni sebanyak 178 saham yang berakhir di zona merah.

Aksi Borong Investor Asing

Salah satu motor penggerak utama penguatan IHSG kali ini adalah aliran dana masuk dari investor asing. Tercatat, investor asing melakukan aksi beli bersih (net foreign buy) dengan total nilai mencapai Rp238,90 miliar. Aksi akumulasi ini tersebar di berbagai mekanisme perdagangan di bursa.

Secara lebih rinci, aliran dana asing masuk sebesar Rp93,29 miliar melalui pasar reguler. Sementara itu, arus modal masuk yang lebih besar terlihat di pasar negosiasi dan tunai, yang mencatatkan angka sebesar Rp145,61 miliar. Fenomena ini mengindikasikan bahwa investor global melihat adanya peluang menarik di tengah fluktuasi pasar saat ini.

Daftar 10 Saham Pilihan Asing

Kehadiran investor asing yang masif tentu memicu rasa penasaran para pelaku pasar ritel mengenai saham apa saja yang menjadi incaran mereka. Berdasarkan data dari platform Stockbit, terdapat sepuluh saham yang secara kompak masuk dalam daftar antrean beli asing (net foreign buy) selama perdagangan Kamis tersebut.

Meskipun pergerakan pasar bersifat dinamis, masuknya dana asing ke sejumlah saham tertentu sering kali menjadi sinyal bahwa emiten tersebut memiliki fundamental yang kuat atau sedang berada dalam tren positif. Para analis pasar modal menyarankan agar investor tetap waspada dan memperhatikan volume transaksi serta tren pergerakan harga sebelum memutuskan untuk mengikuti langkah investor asing.

Penguatan IHSG ini diharapkan dapat memberikan momentum positif bagi stabilitas pasar modal Indonesia di sisa akhir tahun. Para pelaku pasar kini tengah menanti apakah tren penguatan ini akan berlanjut atau justru akan mengalami aksi ambil untung (profit taking) pada sesi perdagangan berikutnya.