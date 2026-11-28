Jabarpos.id – Rencana besar tengah digulirkan dalam ekosistem Badan Pengelola Investasi Danantara. Tiga raksasa asuransi umum milik negara, yakni PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo, PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS), dan PT Asuransi Jasaraharja Putera (JRP), resmi mengumumkan rencana penggabungan usaha atau merger. Langkah strategis ini memicu pertanyaan besar di kalangan publik, terutama mengenai bagaimana nasib para pegawai yang selama ini mengabdi di ketiga perusahaan tersebut.

Berdasarkan ringkasan rancangan penggabungan yang dirilis pada Jumat (27/11/2026), skema yang digunakan adalah Jasindo akan bertindak sebagai entitas penerima penggabungan. Sementara itu, BRINS dan Jasaraharja Putera akan meleburkan diri ke dalam Jasindo. Proses integrasi besar-besaran ini ditargetkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang.

Menanggapi kekhawatiran mengenai keberlangsungan karier, manajemen memberikan kejelasan terkait status ketenagakerjaan. Seluruh karyawan dari BRINS dan JRP yang masih memiliki ikatan kerja sah saat merger efektif, serta menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan tugas, akan secara otomatis beralih menjadi karyawan Jasindo. Yang lebih penting, masa kerja mereka akan tetap diakui sepenuhnya tanpa ada pemotongan atau penghapusan riwayat kerja.

Dalam dokumen penggabungan tersebut, dijelaskan bahwa pengalihan hubungan kerja ini pada prinsipnya tidak menimbulkan kewajiban pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak. Hal ini berlaku kecuali jika terdapat ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan yang sedang berjalan.

Terkait hak-hak pekerja, syarat dan ketentuan kerja yang berlaku saat ini akan tetap dipegang teguh hingga proses harmonisasi kebijakan dilakukan. Jasindo berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan dari ketiga entitas tersebut secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Proses penyelarasan kebijakan sumber daya manusia (SDM) akan dilakukan secara bertahap, wajar, dan transparan guna menghindari gejolak di internal perusahaan.

Namun, perusahaan juga memberikan ruang bagi karyawan yang memiliki pilihan berbeda. Apabila terdapat pegawai dari BRINS maupun Jasaraharja Putera yang memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Jasindo, maka penyelesaiannya akan merujuk pada aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia serta perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya.

Langkah merger ini bukan tanpa alasan kuat. Penggabungan ketiga perusahaan asuransi BUMN ini diproyeksikan akan melahirkan satu kekuatan baru di industri asuransi umum nasional. Dengan bersatunya kekuatan modal, perusahaan baru ini diharapkan memiliki kapasitas underwriting dan retensi yang jauh lebih besar. Selain itu, jaringan layanan yang lebih luas serta tata kelola perusahaan yang lebih solid menjadi target utama untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional. Setelah merger tuntas, seluruh lini bisnis yang sebelumnya dikelola BRINS dan JRP akan dikelola sepenuhnya di bawah bendera Jasindo.