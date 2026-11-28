Jabarpos.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran perbankan milik negara terkait integritas dan pengelolaan dana publik. Dalam sebuah forum strategis, Presiden menekankan bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset paling berharga yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh institusi perbankan milik pemerintah.

Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (27/11/2026). Di hadapan para petinggi perbankan dan pengambil kebijakan, Prabowo menyoroti isu krusial mengenai praktik korupsi yang masih membayangi sejumlah lembaga keuangan, termasuk bank-bank yang dimiliki oleh negara.

Menurut Presiden, proses pembersihan diri dari praktik korupsi dan penyimpangan harus menjadi prioritas utama bagi lembaga-lembaga perbankan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh bank-bank tersebut bukanlah sekadar angka dalam neraca keuangan, melainkan amanah langsung dari masyarakat.

"Saya ingatkan bank-bank pemerintah, uang yang saudara kelola adalah uang rakyat," ujar Prabowo dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa status bank-bank tersebut sebagai milik negara membawa konsekuensi moral yang besar. "Bank-bank milik negara, kau adalah bank milik rakyat. Jaga uang itu," tegasnya kembali.

Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti tantangan di era digitalisasi yang semakin masif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, transparansi menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Prabowo menilai bahwa masyarakat saat ini jauh lebih cerdas dan memiliki akses informasi yang sangat cepat. Jika terdapat kebijakan perbankan yang dianggap tidak tepat, merugikan nasabah, atau tidak transparan, masyarakat dapat dengan mudah mengetahuinya dan menyuarakan kegelisahan mereka melalui berbagai platform digital.

Kondisi ini menuntut para pelaku industri perbankan untuk tidak hanya unggul dalam inovasi teknologi, tetapi juga harus memiliki standar etika yang sangat tinggi. Ketidakmampuan dalam menjaga kepercayaan publik dapat berdampak fatal pada stabilitas sistem keuangan nasional.

Sebagai informasi, saat ini terdapat lima raksasa perbankan yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang sering disebut sebagai Himbara. Kelima bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Melalui peringatan ini, pemerintah berharap agar seluruh jajaran manajemen di bank-bank BUMN tersebut dapat memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan rakyat serta menjaga integritas institusi dari segala bentuk praktik lancung. Melansir laporan dari jabarpos.id, pesan ini menjadi sinyal kuat bagi penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di sektor keuangan Indonesia.