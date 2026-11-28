Jabarpos.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pernyataan penting terkait arah kebijakan moneter nasional di tengah upaya memperkuat stabilitas ekonomi negara. Dalam sebuah kesempatan resmi, Presiden menekankan bahwa meskipun independensi Bank Indonesia (BI) merupakan harga mati yang harus dijaga, bank sentral tersebut tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab moral untuk selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya.

Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang berlangsung pada Jumat (27/11/2026). Dalam forum tersebut, Presiden menyoroti dinamika hubungan antara otoritas moneter dan pemerintah yang selama ini menjadi pilar stabilitas ekonomi Indonesia. Menurutnya, sinergi yang harmonis antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompleks.

Prabowo secara terbuka mengapresiasi pola kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah dan jajaran pimpinan Bank Indonesia. Ia menilai, selama ini koordinasi yang dilakukan telah berjalan di jalur yang benar, sehingga mampu memberikan rasa aman bagi perekonomian domestik. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai konsep independensi.

"Memang kita menghendaki BI itu independen. Namun, bangsa Indonesia juga membutuhkan bank sentral yang selalu menjaga kepentingan bangsa," tegas Prabowo di hadapan para peserta pertemuan. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa meskipun BI memiliki kewenangan otonom dalam mengatur suku bunga dan stabilitas nilai tukar, setiap langkah kebijakan yang diambil harus selaras dengan visi besar pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, Presiden juga memberikan pujian atas tema yang diangkat dalam PTBI tahun ini, yakni semangat menuju Indonesia yang kuat. Ia memandang tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen nyata untuk membangun fondasi ekonomi yang tangguh. Prabowo mengakui bahwa mengelola ekonomi di negara sebesar dan sekompleks Indonesia bukanlah perkara mudah.

Ia menyadari bahwa beban kerja yang dipikul oleh jajaran Bank Indonesia sangatlah berat. Dengan skala ekonomi yang masif dan dinamika pasar yang fluktuatif, BI dituntut untuk selalu sigap dan presisi dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, apresiasi setinggi-tingginya ia berikan kepada seluruh staf dan pimpinan BI atas dedikasi mereka dalam menjaga stabilitas keuangan negara.

Melalui pesan ini, Presiden Prabowo seolah ingin menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, pemerintah akan terus merangkul Bank Indonesia sebagai mitra strategis. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. Melansir laporan dari jabarpos.id, sinergi ini menjadi sangat krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.