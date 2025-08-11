Get
Senin, Agustus 11, 2025
Juragan Kampus! Siapa Saja Konglomerat di Balik Universitas Top Indonesia?

Editor Jabar Pos : Rangga
Juragan Kampus! Siapa Saja Konglomerat di Balik Universitas Top Indonesia?
Jabarpos.id – Selain dikenal sebagai pemilik kerajaan bisnis raksasa, sejumlah konglomerat di Indonesia ternyata juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan tinggi. Dengan sumber daya yang melimpah, mereka mendirikan universitas yang kini menjadi incaran banyak calon mahasiswa. Siapa saja mereka?

Berikut adalah daftar empat konglomerat yang sukses membangun universitas ternama di Indonesia:

Juragan Kampus! Siapa Saja Konglomerat di Balik Universitas Top Indonesia?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

1. Keluarga James Riady (Universitas Pelita Harapan)

James Riady, penerus tahta bisnis Lippo Group dari sang ayah Mochtar Riady, dikenal sebagai sosok di balik Universitas Pelita Harapan (UPH). Bersama Ir. Johannes Oentoro dan Dr. (HC), James mendirikan UPH pada tahun 1994. Awalnya, UPH beroperasi di Gedung Lippo Bank, Kedoya, sebelum akhirnya memiliki kampus sendiri. UPH terus berkembang dengan membuka kelas internasional pada tahun 2006 dan telah melahirkan banyak alumni sukses di berbagai bidang, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

2. Joseph Wibowo Hadipoespito dan Theresia Widia Soerjaningsih (Universitas Bina Nusantara)

Pasangan visioner ini adalah pendiri Universitas Bina Nusantara (BINUS). Berawal dari sebuah institusi pelatihan komputer pada tahun 1974, BINUS resmi menjadi universitas pada tahun 1996. Kini, BINUS dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia dan telah menghasilkan banyak alumni yang berkiprah di berbagai sektor. Salah satu alumni paling terkenal adalah William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia.

3. Keluarga Bakrie (Universitas Bakrie)

Keluarga Bakrie mendirikan Universitas Bakrie pada tahun 2009, setelah sebelumnya beroperasi sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Pendirian kampus ini bertepatan dengan masa kejayaan Grup Bakrie, yang saat itu menempatkan keluarga Bakrie dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Meskipun kekayaan keluarga Bakrie kini tidak sebesar dulu, mereka tetap memiliki pengaruh signifikan di dunia bisnis dan pendidikan. Universitas Bakrie, yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, telah meluluskan banyak alumni yang sukses di berbagai bidang.

4. Keluarga Ciputra (Universitas Ciputra)

Mendiang taipan properti Ciputra dikenal memiliki kecintaan yang besar terhadap dunia bisnis. Untuk mewujudkan visinya dalam mencetak generasi pengusaha muda, keluarga Ciputra mendirikan Universitas Ciputra di Surabaya. Universitas ini fokus pada pengembangan ilmu kewirausahaan dan telah memiliki berbagai fakultas yang menawarkan beragam disiplin ilmu.

