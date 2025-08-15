Get
Warren Buffett Lepas Apple, Pilih Saham Kesehatan?

Editor Jabar Pos : Rangga
Warren Buffett Lepas Apple, Pilih Saham Kesehatan?
Jabarpos.id – Perusahaan investasi Berkshire Hathaway milik Warren Buffett, baru-baru ini membuat gebrakan di pasar saham. Perusahaan tersebut diketahui mengurangi kepemilikannya di Apple, sebuah langkah yang cukup mengejutkan mengingat Apple merupakan salah satu portofolio saham terbesar Berkshire.

Menurut laporan terbaru, Berkshire menjual sekitar 20 juta lembar saham Apple pada kuartal kedua tahun 2025. Meskipun demikian, Apple tetap menjadi bagian penting dari portofolio investasi Berkshire.

Warren Buffett Lepas Apple, Pilih Saham Kesehatan?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Di sisi lain, Berkshire justru meningkatkan kepemilikannya di UnitedHealth, sebuah perusahaan asuransi kesehatan. Langkah ini cukup menarik mengingat UnitedHealth sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah pendanaan Medicare dan kontroversi seputar praktik bisnisnya.

Selain itu, jabarpos.id mencatat bahwa Berkshire juga menambah posisi di saham-saham perusahaan lain seperti Allegion, Lamar Advertising, Nucor, DR Horton, dan Lennar. Namun, mereka mempertahankan posisinya di Kraft Heinz, meskipun sebelumnya mengurangi investasi di perusahaan makanan tersebut.

Berkshire juga mengurangi posisinya di Bank of America dan melepas seluruh saham T-Mobile yang tersisa. Sebaliknya, perusahaan sedikit meningkatkan kepemilikan sahamnya di Chevron, Domino’s Pizza, Pool, dan Constellation Brands.

