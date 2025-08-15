Get
IHSG Berbalik Arah Padahal Sempat Cetak Rekor Tertinggi

Editor Jabar Pos : Rangga
Jabarpos.id – Jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru mengalami koreksi pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG parkir di level 7.898,38, terkoreksi 0,41% dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Meskipun demikian, bursa saham Indonesia sempat mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa pada sesi perdagangan hari ini. Tepatnya pada pukul 10.29 WIB, IHSG berhasil menembus level 8.017,07. Momentum ini terjadi saat Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kenaikan tersebut menjadi level tertinggi sepanjang sejarah pergerakan IHSG. Bahkan, nilai transaksi pada sesi I sudah mencapai Rp22 triliun.

Namun, euforia tersebut tidak bertahan lama. Pada penutupan perdagangan, tercatat 229 saham mengalami penguatan, 432 saham melemah, dan 139 saham stagnan. Total volume transaksi mencapai 47,486 miliar saham dengan frekuensi 1,95 juta kali dan nilai transaksi Rp 30 triliun. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp 14.277 triliun.

