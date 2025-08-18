Get
Senin, Agustus 18, 2025
ATM Ketelan? Jangan Langsung Panik, Lakukan Ini!

Editor Jabar Pos : Rangga
Jabarpos.id – Kartu ATM tertelan di mesin ATM menjadi momok bagi sebagian orang. Kejadian ini bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Penyebabnya pun beragam, mulai dari kerusakan kartu, masalah teknis pada mesin, hingga kelalaian pengguna. Jangan panik dulu, ada langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengurusnya dengan cepat dan tepat.

Pertama, catat dengan seksama nomor mesin ATM dan lokasi tempat kartu Anda tertelan. Informasi ini sangat penting untuk membantu pihak bank melacak keberadaan kartu Anda.

Kedua, segera periksa status transaksi terakhir Anda melalui internet banking atau dengan menghubungi layanan pelanggan bank. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada transaksi mencurigakan yang terjadi tanpa sepengetahuan Anda.

Langkah selanjutnya adalah menghubungi customer service (CS) bank Anda. Sampaikan kejadian yang menimpa Anda dan minta mereka untuk segera memblokir kartu ATM tersebut. Pemblokiran ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jika Anda kesulitan menghubungi bank melalui telepon, segera datangi kantor cabang bank terdekat. Jangan lupa membawa buku tabungan, KTP, dan berkas-berkas pendukung lainnya. Sampaikan kepada petugas CS bahwa kartu ATM Anda tertelan. Petugas akan melakukan verifikasi data dan memblokir kartu Anda sementara. Anda juga bisa langsung mengajukan permohonan penggantian kartu ATM yang baru.

Beberapa bank kini telah menyediakan fitur pemblokiran kartu ATM melalui aplikasi mobile banking. Meskipun demikian, Anda tetap perlu mengunjungi kantor cabang bank untuk mendapatkan kartu ATM yang baru.

Jika kartu ATM Anda tidak dapat dikeluarkan dari mesin, pihak bank akan menerbitkan kartu ATM baru setelah proses verifikasi selesai. Jadi, jangan panik berlebihan jika kartu ATM Anda tertelan. Ikuti langkah-langkah di atas dengan tenang dan segera hubungi pihak bank untuk penanganan lebih lanjut.

