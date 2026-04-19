Asuransi Umum Siap Terbang Tinggi di Tengah Badai 2026? Ini Kuncinya!

19-04-2026

Jabarpos.id – Di tengah ketidakpastian geopolitik yang diperkirakan akan mewarnai tahun 2026, industri asuransi umum di Indonesia justru menyimpan potensi besar untuk terus tumbuh. Hal ini diungkapkan oleh President Director MPMInsurance, Wayan Pariama, yang meyakini bahwa perbaikan tata kelola dan peningkatan penetrasi pasar asuransi menjadi kunci utama.

Menurut Pariama, dukungan kebijakan dari otoritas terkait serta peningkatan edukasi dan literasi asuransi akan menjadi pendorong utama penetrasi pasar. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola secara menyeluruh, termasuk jaminan perlindungan konsumen, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Asuransi Umum Siap Terbang Tinggi di Tengah Badai 2026? Ini Kuncinya!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kepercayaan nasabah adalah fondasi utama. Dengan tata kelola yang baik dan perlindungan yang terjamin, masyarakat akan semakin yakin untuk memanfaatkan asuransi," ujar Pariama dalam dialog bersama CNBC Indonesia.

Lantas, bagaimana sebenarnya prospek dan tantangan yang dihadapi industri asuransi dalam upaya mendongkrak kinerja? Pariama menjelaskan bahwa inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor penting. Selain itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital juga menjadi keharusan agar industri asuransi tetap relevan dan kompetitif.

"Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi. Dengan begitu, industri asuransi akan mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada," pungkas Pariama.

Endang Wulansari

reporter dan kontributor di JabarPos. Ia berfokus pada peliputan berita-berita lokal di wilayah Jawa Barat, khususnya mengenai isu-isu pemerintahan, sosial, dan budaya. Tulisannya bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan relevan kepada pembaca di tingkat regional.

