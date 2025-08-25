Get
26.9 C
Jakarta
Selasa, Agustus 26, 2025
Jabar PosBerita

Daftar Orang Kaya Dunia Terbaru Bikin Tercengang, Siapa Nomor Satu?

Editor Jabar Pos : Rangga
Daftar Orang Kaya Dunia Terbaru Bikin Tercengang, Siapa Nomor Satu?
Jabarpos.id, Jakarta – Elon Musk masih bertengger di puncak daftar orang terkaya di dunia versi Forbes pada tahun 2024. Kekayaan pemilik Tesla dan SpaceX ini diperkirakan mencapai US$419,1 miliar atau setara dengan Rp6.813 triliun.

Jumlah kekayaan Musk hampir dua kali lipat dari orang terkaya nomor dua di dunia, Larry Ellison, pemilik perusahaan teknologi Oracle. Kekayaan Ellison ditaksir mencapai US$282,2 miliar atau sekitar Rp4.587 triliun.

Baca juga:  PDIP Pertimbangkan Susi Pudjiastuti Maju di Pilgub Jabar
Daftar Orang Kaya Dunia Terbaru Bikin Tercengang, Siapa Nomor Satu?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Posisi ketiga diduduki oleh Mark Zuckerberg, pendiri Facebook atau Meta, dengan total kekayaan mencapai US$260,3 miliar atau sekitar Rp4.231 triliun.

Sementara itu, Jeff Bezos, pendiri Amazon, berada di peringkat keempat dengan kekayaan US$240,7 miliar atau sekitar Rp3.913 triliun. Disusul oleh Larry Page, salah satu pendiri Google, di posisi kelima dengan kekayaan US$173 miliar atau sekitar Rp2.812 triliun.

Baca juga:  Pemerintah Akan Mengurangi Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Untuk Liburan Natal dan Tahun Baru

Berikut adalah daftar lengkap 10 orang terkaya di dunia versi Forbes:

  1. Elon Musk: US$419,1 miliar (Rp6.813 triliun)
  2. Larry Ellison: US$282,2 miliar (Rp4.587 triliun)
  3. Mark Zuckerberg: US$260,3 miliar (Rp4.231 triliun)
  4. Jeff Bezos: US$240,7 miliar (Rp3.913 triliun)
  5. Larry Page: US$173,0 miliar (Rp2.812 triliun)
  6. Sergey Brin: US$161,0 miliar (Rp2.617 triliun)
  7. Jensen Huang: US$154,9 miliar (Rp2.518 triliun)
  8. Steve Ballmer: US$153,3 miliar (Rp2.492 triliun)
  9. Bernard Arnault & family: US$151,1 miliar (Rp2.456 triliun)
  10. Warren Buffett: US$146,2 miliar (Rp2.376 triliun)
