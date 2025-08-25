Bank Mandiri Sabet 4 Penghargaan Bergengsi dari OJK, Ada Apa?

Jabarpos.id, Jakarta – Bank Mandiri kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat penghargaan sekaligus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perayaan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2025. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi antara regulator, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat dalam upaya mempercepat literasi serta inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri.

Keempat penghargaan yang diraih Bank Mandiri meliputi Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik dalam rangka Hari Indonesia Menabung, Kategori Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Implementasi KEJAR Terbaik, Salah satu PUJK dengan Program Literasi Keuangan Teraktif, dan Salah satu PUJK dengan Pembentukan OJK Peduli Termasif.

SVP Retail Deposit Product Solution Bank Mandiri, Rudi Nugraha, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan dedikasi perseroan dalam menyediakan solusi finansial komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui program Mandiri Tabungan Simpel (Simpel), Bank Mandiri berupaya menumbuhkan generasi muda yang cerdas finansial sejak dini. Hingga Juni 2025, jumlah rekening Simpel telah mencapai lebih dari 2,8 juta rekening, meningkat 15,27% secara tahunan (yoy).

"Kami meyakini bahwa inklusi dan literasi keuangan merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Mandiri terus memperluas jangkauan melalui infrastruktur digital, program edukasi, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan komitmen, sinergi, dan akselerasi yang berkelanjutan, kami berupaya memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Rudi dalam keterangan resminya, Senin (25/8/2025).

Rudi menambahkan bahwa Bank Mandiri tidak hanya fokus pada produk tabungan pelajar, tetapi juga mengembangkan berbagai solusi finansial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Transformasi digital menjadi prioritas utama untuk memperluas akses, terutama bagi generasi muda yang terbiasa dengan layanan keuangan berbasis teknologi.

Bank Mandiri juga aktif dalam program literasi yang menjangkau sekolah, komunitas, hingga daerah terpencil. Melalui pendekatan yang adaptif dan edukatif, perusahaan berupaya menanamkan budaya menabung dan perencanaan keuangan sejak usia dini. Langkah ini diharapkan dapat membentuk karakter finansial yang tangguh serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Penghargaan dari OJK menjadi pengingat bahwa misi inklusi keuangan bukan hanya target jangka pendek, tetapi perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi. Kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi finansial yang semakin inovatif, terjangkau, dan menyeluruh agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya," tutur Rudi.

Dengan pencapaian ini, Bank Mandiri membuktikan bahwa upaya menghadirkan layanan keuangan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga bentuk kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Melalui inovasi, sinergi dengan regulator dan pemangku kepentingan, serta komitmen yang kuat, Bank Mandiri menegaskan perannya dalam mengakselerasi inklusi keuangan dan memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.