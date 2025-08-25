Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.6 C
Jakarta
Selasa, Agustus 26, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bank Mandiri Sabet 4 Penghargaan Bergengsi dari OJK, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Bank Mandiri Sabet 4 Penghargaan Bergengsi dari OJK, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Bank Mandiri kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat penghargaan sekaligus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perayaan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2025. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi antara regulator, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat dalam upaya mempercepat literasi serta inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri.

Keempat penghargaan yang diraih Bank Mandiri meliputi Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik dalam rangka Hari Indonesia Menabung, Kategori Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Implementasi KEJAR Terbaik, Salah satu PUJK dengan Program Literasi Keuangan Teraktif, dan Salah satu PUJK dengan Pembentukan OJK Peduli Termasif.

Bank Mandiri Sabet 4 Penghargaan Bergengsi dari OJK, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

SVP Retail Deposit Product Solution Bank Mandiri, Rudi Nugraha, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan dedikasi perseroan dalam menyediakan solusi finansial komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui program Mandiri Tabungan Simpel (Simpel), Bank Mandiri berupaya menumbuhkan generasi muda yang cerdas finansial sejak dini. Hingga Juni 2025, jumlah rekening Simpel telah mencapai lebih dari 2,8 juta rekening, meningkat 15,27% secara tahunan (yoy).

Baca juga:  Viral! Obrolan Dua Tokoh Bogor Ungkap Isu Politik dan Dugaan Aliran Dana

"Kami meyakini bahwa inklusi dan literasi keuangan merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Mandiri terus memperluas jangkauan melalui infrastruktur digital, program edukasi, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan komitmen, sinergi, dan akselerasi yang berkelanjutan, kami berupaya memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Rudi dalam keterangan resminya, Senin (25/8/2025).

Baca juga:  Investor Asing Siap Serbu Indonesia, Sinyal Penurunan Suku Bunga Jadi Pemicu?

Rudi menambahkan bahwa Bank Mandiri tidak hanya fokus pada produk tabungan pelajar, tetapi juga mengembangkan berbagai solusi finansial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Transformasi digital menjadi prioritas utama untuk memperluas akses, terutama bagi generasi muda yang terbiasa dengan layanan keuangan berbasis teknologi.

Bank Mandiri juga aktif dalam program literasi yang menjangkau sekolah, komunitas, hingga daerah terpencil. Melalui pendekatan yang adaptif dan edukatif, perusahaan berupaya menanamkan budaya menabung dan perencanaan keuangan sejak usia dini. Langkah ini diharapkan dapat membentuk karakter finansial yang tangguh serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Baca juga:  Suku Bunga Kredit Tak Kunjung Turun? Ini Kata Bankir!

"Penghargaan dari OJK menjadi pengingat bahwa misi inklusi keuangan bukan hanya target jangka pendek, tetapi perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi. Kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi finansial yang semakin inovatif, terjangkau, dan menyeluruh agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya," tutur Rudi.

Dengan pencapaian ini, Bank Mandiri membuktikan bahwa upaya menghadirkan layanan keuangan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga bentuk kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Melalui inovasi, sinergi dengan regulator dan pemangku kepentingan, serta komitmen yang kuat, Bank Mandiri menegaskan perannya dalam mengakselerasi inklusi keuangan dan memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Daftar Orang Kaya Dunia Terbaru Bikin Tercengang, Siapa Nomor Satu?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
clear sky
26.6 ° C
26.6 °
26.6 °
85 %
1.5kmh
7 %
Sel
34 °
Rab
33 °
Kam
32 °
Jum
33 °
Sab
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  