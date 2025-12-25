Get
Strategi Jitu Logistik RI Taklukkan Dunia

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Strategi Jitu Logistik RI Taklukkan Dunia
Direktur PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI), Efily Kusumadewi, mengungkapkan bahwa industri pelayaran Indonesia menghadapi tantangan besar pada tahun 2025. Volatilitas harga komoditas global dan masih tingginya biaya logistik nasional menjadi ganjalan serius. Namun, di tengah kondisi ini, perusahaan logistik lokal tidak menyerah, melainkan menyiapkan jurus jitu untuk ekspansi bisnis, bahkan hingga ke Brunei dan India, seperti dilaporkan jabarpos.id.

Efily menjelaskan, tingginya biaya logistik di Indonesia masih menjadi faktor penghambat daya saing. Untuk mengatasinya, ELPI fokus pada efisiensi dan optimasi biaya operasional. Salah satu inovasi utama adalah pengembangan kapal ramah lingkungan melalui program teknologi energi hijau, termasuk Diesel Dual Fuel (DDF) dan Multicat Hybrid. Langkah proaktif ini diambil untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah tekanan pasar.

Strategi Jitu Logistik RI Taklukkan Dunia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain upaya internal, industri pelayaran juga sangat mengharapkan dukungan pemerintah. Efily menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur dan transportasi laut yang lebih baik, serta transformasi digital dalam layanan pelabuhan. Menurutnya, biaya logistik yang lebih murah bukan hanya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di kancah global, tetapi juga krusial untuk mempercepat distribusi barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Melihat ke depan, ELPI tidak hanya berfokus pada perbaikan internal. Untuk tahun 2026, perusahaan ini menargetkan perluasan pasar internasional secara signifikan. Rencana ambisius ini mencakup penambahan armada kapal di wilayah Timur Tengah, Brunei, hingga India. Sementara itu, di pasar domestik, ELPI juga berkomitmen memperkuat posisinya dengan membangun kapal-kapal khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Wawasan mendalam mengenai prospek dan tantangan bisnis pelayaran, serta arah pengembangan kapal ramah lingkungan di tengah mahalnya biaya logistik ini, disampaikan Efily Kusumadewi dalam sebuah dialog eksklusif dengan Sarah Ariantie di program Evening Up, CNBC Indonesia, pada Jumat (19/12/2025).

