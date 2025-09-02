Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.9 C
Jakarta
Rabu, September 3, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Prancis Terancam Bangkrut? Investor Panik Lepas Obligasi!

Editor Jabar Pos : Rangga
Prancis Terancam Bangkrut? Investor Panik Lepas Obligasi!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Pasar obligasi Prancis tengah bergejolak. Imbal hasil obligasi jangka panjang negara tersebut melonjak ke level tertinggi sejak tahun 2011 pada hari Selasa (2/9/2025), memicu kekhawatiran mendalam di kalangan investor. Situasi politik yang tidak menentu menjadi pemicu utama gejolak ini.

Pemerintahan Perdana Menteri Francois Bayrou berada di ujung tanduk. Mosi tidak percaya yang akan dibahas pekan depan, tepatnya Senin 8 September, mengancam keberlangsungan pemerintahannya. Ketidakpastian ini membuat investor was-was terhadap stabilitas ekonomi Prancis.

Baca juga:  Perampokan Rumah di Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan Tiga Orang Alami Luka
Prancis Terancam Bangkrut? Investor Panik Lepas Obligasi!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Jabarpos.id mencatat imbal hasil obligasi pemerintah Prancis dengan tenor 30 tahun melonjak tajam hingga mencapai 4,5%, naik signifikan dari 4,45% pada penutupan perdagangan hari Senin. Kenaikan ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap kemampuan Prancis membayar utang-utangnya di masa depan. Bahkan, imbal hasil obligasi 10 tahun Prancis hampir menyamai Italia, negara yang selama ini dikenal memiliki masalah anggaran yang kronis.

Baca juga:  PLN Menggandakan Energi Terbarunya, Dengan Target 47 GW Selama 10 tahun

"Kenaikan biaya pinjaman Prancis ini adalah sinyal ketidakpercayaan yang sangat negatif dari para investor," kata Aurelien Buffault, manajer obligasi di perusahaan pengelola aset Delubac, seperti dilansir jabarpos.id dari AFP.

PM Bayrou tengah berjuang keras untuk mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik. Ia berusaha meyakinkan mereka untuk menyetujui anggaran penghematan yang bertujuan untuk mengurangi tumpukan utang Prancis yang terus menggunung. Rencananya untuk menghemat sekitar US$51 miliar (Rp 837 triliun) melalui pengurangan jumlah hari libur dan pembekuan kenaikan belanja, ternyata tidak populer dan menuai banyak kritik.

Baca juga:  Gunung Guntur Terbakar, Pendakian Ditutup Sementara

Kathleen Brooks, direktur riset di platform perdagangan XTB, mengatakan bahwa "Kesulitan politik dan defisit anggaran yang tinggi bagaikan kriptonit bagi pasar obligasi saat ini, yang membuat Prancis menjadi incaran para investor obligasi." Situasi ini menempatkan Prancis dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan solusi cepat untuk memulihkan kepercayaan pasar.

spot_img
Artikel Sebelumnya
IHSG Terbang Tinggi, Investor Kembali Berani Tarik Gas?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.9 ° C
28.9 °
28.9 °
74 %
2.4kmh
95 %
Rab
35 °
Kam
34 °
Jum
32 °
Sab
31 °
Ming
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  