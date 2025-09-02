Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.4 C
Jakarta
Rabu, September 3, 2025
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Terbang Tinggi, Investor Kembali Berani Tarik Gas?

Editor Jabar Pos : Rangga
IHSG Terbang Tinggi, Investor Kembali Berani Tarik Gas?
spot_img

JABARPOS.ID – Setelah sempat tertekan dalam dua hari terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan taringnya dengan melesat tinggi pada perdagangan hari ini. Kenaikan signifikan ini menjadi angin segar dan indikasi kuat bahwa kepercayaan investor mulai pulih dan kembali bergairah di pasar modal.

Kenaikan IHSG ini menjadi topik hangat yang dibahas secara mendalam dalam program Closing Bell CNBC Indonesia. Shafinaz Nachiar berdiskusi dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Ayyi Achmad Hidayah, dan Analis CNBC Indonesia Research, Susi Setiawati, untuk mengupas tuntas faktor-faktor yang memicu pemulihan kepercayaan investor dan prospek IHSG ke depan.

Baca juga:  Suami Bunuh Istri di Cimahi, Mayat Ditemukan Terbungkus Plastik
IHSG Terbang Tinggi, Investor Kembali Berani Tarik Gas?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id
spot_img
Artikel Sebelumnya
Inflasi Eropa Bangkit, Sinyal Apa untuk Dompet Kita?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
72 %
2.8kmh
66 %
Sel
29 °
Rab
35 °
Kam
34 °
Jum
33 °
Sab
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  