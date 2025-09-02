IHSG Terbang Tinggi, Investor Kembali Berani Tarik Gas?

JABARPOS.ID – Setelah sempat tertekan dalam dua hari terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan taringnya dengan melesat tinggi pada perdagangan hari ini. Kenaikan signifikan ini menjadi angin segar dan indikasi kuat bahwa kepercayaan investor mulai pulih dan kembali bergairah di pasar modal.

Kenaikan IHSG ini menjadi topik hangat yang dibahas secara mendalam dalam program Closing Bell CNBC Indonesia. Shafinaz Nachiar berdiskusi dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Ayyi Achmad Hidayah, dan Analis CNBC Indonesia Research, Susi Setiawati, untuk mengupas tuntas faktor-faktor yang memicu pemulihan kepercayaan investor dan prospek IHSG ke depan.