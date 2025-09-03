Get
34.2 C
Jakarta
Rabu, September 3, 2025
Jabar Pos

Pengendali WIRG Jual Saham Besar-besaran, Harganya Bikin Melongo!

Editor Jabar Pos : Rangga
Pengendali WIRG Jual Saham Besar-besaran, Harganya Bikin Melongo!
Jabarpos.id, Jakarta – PT WIR Global Kreatif, selaku pengendali saham PT WIR Asia Tbk (WIRG), baru saja melepas sebagian kepemilikannya. Sebanyak 31 juta lembar saham WIRG dilepas pada tanggal 27 Agustus 2025 lalu. Akibatnya, kepemilikan saham WIR Global Kreatif menyusut dari 1,19 miliar lembar (10%) menjadi 1,16 miliar lembar (9,74%).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis pada Rabu (3/9/2025), saham tersebut dijual pada rentang harga Rp 202 hingga Rp 212 per lembar. Dengan harga tersebut, WIR Global Kreatif diperkirakan meraup dana segar antara Rp 6,26 miliar hingga Rp 6,57 miliar dari transaksi ini.

Pengendali WIRG Jual Saham Besar-besaran, Harganya Bikin Melongo!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Harga penjualan saham WIRG oleh WIR Global Kreatif terbilang cukup tinggi. Perlu diketahui, harga saham WIRG memang menunjukkan tren positif dan berhasil menembus level Rp 200-an menjelang akhir Agustus 2025. Bahkan, pada tanggal 25 Agustus 2025, saham WIRG sempat menyentuh level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, yaitu Rp 224 per lembar.

Sebagai informasi tambahan, selain WIR Global Kreatif, Laut Biru Teknologi juga tercatat sebagai pemegang saham WIRG dengan kepemilikan di atas 5%. Data per 31 Juli 2025 menunjukkan Laut Biru Teknologi menguasai 13,54% saham WIRG.

Sebelumnya, Laut Biru Teknologi juga tercatat melakukan penjualan saham WIRG dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 14-15 Agustus dan 21 Agustus 2025. Total saham yang dilepas mencapai 1,08 miliar lembar, dengan harga rata-rata penjualan Rp 168 pada 14-15 Agustus dan Rp 200 pada 21 Agustus 2025.

Setelah penjualan tersebut, kepemilikan saham Laut Biru di WIRG tersisa 536,84 juta lembar atau setara dengan 4,49%. Secara keseluruhan, saham WIRG telah mencatatkan kenaikan lebih dari 100% sepanjang tahun berjalan, dengan momentum kenaikan yang signifikan dimulai sejak 13 Agustus 2025.

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

