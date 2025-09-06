Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.9 C
Jakarta
Sabtu, September 6, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Elon Musk di Ambang Gelar Triliuner? Tesla Siapkan Gaji Fantastis!

Editor Jabar Pos : Rangga
Elon Musk di Ambang Gelar Triliuner? Tesla Siapkan Gaji Fantastis!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – CEO Tesla, Elon Musk, berpotensi menjadi orang terkaya di dunia dengan bayaran mencapai US$ 1 triliun. Tesla (TSLA.O) tengah merancang skema kompensasi fantastis ini jika Musk berhasil mendongkrak kapitalisasi pasar perusahaan dari sekitar US$ 1,1 triliun menjadi US$ 8,5 triliun, serta mencapai target operasional yang telah ditetapkan.

Menurut laporan Reuters, kompensasi ini akan diberikan secara bertahap dalam bentuk saham. Tesla berencana memberikan Musk hingga 423,7 juta saham terbatas berbasis kinerja, setara dengan 12% dari total saham perusahaan saat ini. Saham ini akan dibagi menjadi 12 tahap dengan target kapitalisasi pasar yang dimulai dari US$ 2 triliun, diikuti peningkatan sebesar US$ 500 miliar, hingga mencapai US$ 8,5 triliun.

Baca juga:  Emas Antam Libur Panjang? Ada Apa Gerangan?
Elon Musk di Ambang Gelar Triliuner? Tesla Siapkan Gaji Fantastis!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pencapaian kapitalisasi pasar ini harus berkelanjutan, yang berarti Tesla harus memenuhi nilai pasar rata-rata selama 30 hari dan enam bulan terakhir. Selain itu, Musk juga harus mencapai 12 target operasional, termasuk peluncuran robotaxi dan robot, serta peningkatan laba yang diukur dengan EBITDA yang disesuaikan.

Target operasional lainnya mencakup pengiriman total 20 juta kendaraan Tesla, rata-rata 10 juta langganan Full Self-Driving (FSD) berbayar selama tiga bulan berturut-turut, pengiriman rata-rata 1 juta "Bot" (robot AI seperti Optimus), dan pengoperasian komersial rata-rata 1 juta robotaxi tanpa pengemudi selama tiga bulan berturut-turut.

Baca juga:  Pihak Kepolisian Akan Tetap Mengusut Pria Yang Paksa Siswa Sujud Menggongong Walaupun Sudah Berdamai

Musk berhak memberikan suara atas saham yang diberikan dan saham tersebut akan menjadi hak miliknya. Saham dapat dijual dalam jangka waktu 7,5 tahun atau 10 tahun setelah 3 September 2025, saat program penghargaan dimulai.

Namun, ada aturan yang mengikat. Jika target tidak tercapai dalam 10 tahun, penghargaan terkait akan hangus. Selain itu, jika Musk berhenti menjabat sebagai CEO Tesla atau menduduki jabatan eksekutif lain yang disetujui, semua saham yang belum vesting juga akan hangus, kecuali dalam kasus tertentu seperti pemutusan hubungan kerja yang memenuhi syarat atau perubahan kendali.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Gudang Garam Pangkas Ribuan Karyawan? Serikat Pekerja Ungkap Penyebabnya

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.9 ° C
27.9 °
27.9 °
74 %
0.7kmh
100 %
Sab
28 °
Ming
33 °
Sen
32 °
Sel
32 °
Rab
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  