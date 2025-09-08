Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.5 C
Jakarta
Selasa, September 9, 2025
type here...
Jabar PosBerita

UNTR Ungkap Strategi Jitu di Tengah Gempuran Perubahan Astra, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
UNTR Ungkap Strategi Jitu di Tengah Gempuran Perubahan Astra, Ada Apa?
spot_img

jabarpos.id Jakarta – PT United Tractors Tbk (UNTR) membeberkan target ambisius untuk kinerja tahun 2025, di tengah dinamika perombakan portofolio yang dilakukan oleh Grup Astra. Langkah ini menjadi sorotan, mengingat posisi UNTR sebagai salah satu pilar penting dalam kerajaan bisnis Astra.

Direktur UNTR, Vilihati Surya, mengungkapkan proyeksi penjualan alat berat Komatsu hingga akhir 2025 mencapai 4.600 unit. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 4% dibandingkan tahun 2024, dengan dorongan utama berasal dari peningkatan permintaan "small machine".

UNTR Ungkap Strategi Jitu di Tengah Gempuran Perubahan Astra, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Hingga pertengahan tahun dan tujuh bulan pertama 2025, kami melihat kenaikan yang cukup signifikan. Namun, kami juga menyadari adanya tantangan di paruh kedua 2025. Oleh karena itu, hingga Desember 2025, penjualan Komatsu diperkirakan mencapai 4.600 unit, terutama disebabkan oleh penurunan permintaan ‘big machine’, khususnya di sektor pertambangan batu bara," jelas Vili dalam Public Expose Live 2025, Senin (8/9/2025).

Baca juga:  Pastikan Panggil Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution Terkait Jet Pribadi, KPK: “Kami Kejar Terus”

Di sektor kontraktor tambang, melalui PT Pamapersada Nusantara (PAMA), volume pengupasan lapisan tanah (overburden removal) diperkirakan mencapai 1,18 miliar BCM hingga akhir 2025. Meskipun angka ini turun 3% dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan ini tidak separah yang terjadi pada semester pertama 2025 yang tertekan oleh curah hujan tinggi.

UNTR juga menargetkan stripping ratio tetap stabil di level 7,7 hingga 7,8 pada 2025. Sementara itu, penjualan batu bara diperkirakan tumbuh 10% menjadi 11,1 juta ton, dengan komposisi 65% thermal coal dan 35% metallurgical coal. Secara keseluruhan, penjualan batu bara UNTR diperkirakan mencapai 14 juta ton, naik 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi pihak ketiga diperkirakan sedikit menurun ke level 2,9 juta ton.

Baca juga:  Sungai Cikaniki Kembali Tercemar, DLH Kabupaten Bogor Lakukan Tindakan Serius

Di segmen emas, UNTR menargetkan penjualan sekitar 240 ribu ons sepanjang 2025, naik 3% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh produksi dari Martabe, Sumbawa Agincourt, dan Sumbawa Jutaraya yang baru memulai penjualan sejak kuartal IV 2024. Untuk nikel, perseroan memproyeksikan penjualan ore sebesar 2 juta ton, tumbuh 1% dibandingkan 2024, terdiri dari 1,3 juta ton limonite dan 700 ribu ton saprolite.

"Untuk proyeksi 2026, kami berharap penjualan Komatsu relatif stabil di angka 4.600 dan sedikit meningkat di angka 4.700," ungkap Vili. Untuk tahun 2026, overburden removal Pama Persada Nusantara diproyeksikan meningkat seiring dengan kondisi cuaca yang lebih baik. Untuk entitas anak Tuah Turangga Agung (TTA), penjualan batu bara diperkirakan melonjak 30% menjadi 19 juta ton pada 2026, dengan on coal sales sekitar 15 juta ton. Sementara itu, penjualan emas diperkirakan stabil di 240 ribu ons, dan nikel tetap di sekitar 2 juta ton di tahun depan.

Baca juga:  Banjir di Trenggalek Memotong Akses Jalanan

Mengenai posisi UNTR dalam Grup Astra, perseroan menegaskan bahwa perusahaan tetap menjadi salah satu kontributor utama. Dari enam hingga tujuh pilar bisnis Astra, UNTR berada di posisi kedua setelah sektor otomotif dan jasa keuangan.

"Dengan posisi UNTR yang memberikan kontribusi signifikan, nomor dua dari bisnis keseluruhan dari enam atau tujuh pilar bisnis Astra, rasanya sudah cukup jelas bahwa UNTR akan tetap menjadi bagian dari Astra karena kita memberikan kontribusi yang sangat besar," tegasnya.

Menyusul pemberitaan ini, saham UNTR telah naik 4,34% ke angka Rp26.450 per saham, dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp98,66 triliun.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Danantara Siapkan Kejutan Manis untuk Indonesia, Apa Itu?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
28.5 ° C
28.5 °
28.5 °
79 %
0.6kmh
59 %
Sen
28 °
Sel
34 °
Rab
31 °
Kam
26 °
Jum
25 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  