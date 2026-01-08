Kimia Farma Disuntik Dana Ratusan Miliar Apa yang Terjadi

PT Kimia Farma Tbk (Kimia Farma) mengambil langkah strategis signifikan untuk memperkuat fundamental bisnis dan struktur keuangannya. Perusahaan farmasi pelat merah ini dikabarkan akan segera menerima suntikan modal kerja sebesar Rp846 miliar. Informasi ini, seperti dilaporkan oleh jabarpos.id, merupakan bagian integral dari Rencana Restrukturisasi Perusahaan (RRP) yang sedang dijalankan untuk mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan bisnisnya di masa depan.

Pendanaan senilai Rp846 miliar tersebut akan diperoleh melalui skema Pinjaman Pemegang Saham atau Shareholder Loan (SHL). Sumber utama dana ini berasal dari PT Danantara Asset Management, yang kemudian disalurkan melalui PT Bio Farma (Persero) sebagai induk usaha atau holding dari Kimia Farma.

Dengan masuknya modal kerja ini, Kimia Farma menargetkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan operasional bisnisnya. Ketersediaan dana segar ini diharapkan akan berdampak langsung pada kapasitas produksi dan volume penjualan Perseroan, menjamin kelancaran rantai pasok dan distribusi produk-produk farmasi esensial ke seluruh pelosok negeri.

Mekanisme penyaluran dana dari Bio Farma kepada Kimia Farma melalui SHL akan dilakukan setelah seluruh syarat dan ketentuan pencairan dapat dipenuhi oleh Perseroan. Rencana penerimaan SHL ini juga telah melalui proses penilaian cermat, termasuk diperolehnya pendapat kewajaran dari pihak independen yang menerbitkan laporan terkait. Hal ini diungkapkan dalam keterangan resmi yang diterima jabarpos.id pada Kamis (8/1/2026).

Skema pendanaan ini dirancang secara terstruktur dan telah diselaraskan dengan kebijakan pemegang saham, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SHL ini diproyeksikan akan memberikan dampak positif yang substansial terhadap kinerja Perseroan, tidak hanya menambah modal kerja untuk operasional, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas dan menjamin keberlangsungan usaha Kimia Farma dalam jangka panjang.