Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.4 C
Jakarta
Kamis, Januari 8, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Kimia Farma Disuntik Dana Ratusan Miliar Apa yang Terjadi

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Kimia Farma Disuntik Dana Ratusan Miliar Apa yang Terjadi
spot_img

PT Kimia Farma Tbk (Kimia Farma) mengambil langkah strategis signifikan untuk memperkuat fundamental bisnis dan struktur keuangannya. Perusahaan farmasi pelat merah ini dikabarkan akan segera menerima suntikan modal kerja sebesar Rp846 miliar. Informasi ini, seperti dilaporkan oleh jabarpos.id, merupakan bagian integral dari Rencana Restrukturisasi Perusahaan (RRP) yang sedang dijalankan untuk mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan bisnisnya di masa depan.

Pendanaan senilai Rp846 miliar tersebut akan diperoleh melalui skema Pinjaman Pemegang Saham atau Shareholder Loan (SHL). Sumber utama dana ini berasal dari PT Danantara Asset Management, yang kemudian disalurkan melalui PT Bio Farma (Persero) sebagai induk usaha atau holding dari Kimia Farma.

Baca juga:  Pemkot Bogor dan Tiga Daerah Sepakati Kompensasi Dampak TPPAS Lulut Nambo
Kimia Farma Disuntik Dana Ratusan Miliar Apa yang Terjadi
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dengan masuknya modal kerja ini, Kimia Farma menargetkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan operasional bisnisnya. Ketersediaan dana segar ini diharapkan akan berdampak langsung pada kapasitas produksi dan volume penjualan Perseroan, menjamin kelancaran rantai pasok dan distribusi produk-produk farmasi esensial ke seluruh pelosok negeri.

Mekanisme penyaluran dana dari Bio Farma kepada Kimia Farma melalui SHL akan dilakukan setelah seluruh syarat dan ketentuan pencairan dapat dipenuhi oleh Perseroan. Rencana penerimaan SHL ini juga telah melalui proses penilaian cermat, termasuk diperolehnya pendapat kewajaran dari pihak independen yang menerbitkan laporan terkait. Hal ini diungkapkan dalam keterangan resmi yang diterima jabarpos.id pada Kamis (8/1/2026).

Baca juga:  Pendukung Arema FC, Persik Kediri Bentrok di Perbatasan Kabupaten

Skema pendanaan ini dirancang secara terstruktur dan telah diselaraskan dengan kebijakan pemegang saham, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SHL ini diproyeksikan akan memberikan dampak positif yang substansial terhadap kinerja Perseroan, tidak hanya menambah modal kerja untuk operasional, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas dan menjamin keberlangsungan usaha Kimia Farma dalam jangka panjang.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Ada Apa Glencore Jual Saham NCKL Saat Melesat

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
29.4 ° C
30.1 °
27.7 °
66 %
3.6kmh
40 %
Kam
29 °
Jum
31 °
Sab
30 °
Ming
28 °
Sen
27 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  