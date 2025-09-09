Kejutan OPEC+ Bikin Harga Minyak Terbang? Cek Faktanya!

Jabarpos.id – Harga minyak dunia kembali bergairah pada perdagangan Selasa (9/9/2025), setelah sempat tertekan pada pekan lalu. Pemicunya tak lain adalah keputusan terbaru dari OPEC+ terkait penambahan produksi yang ternyata tak sebesar perkiraan.

Menurut pantauan jabarpos.id, pada pukul 10.05 WIB, harga minyak mentah Brent berada di level US$66,37 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di US$62,58 per barel. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Keputusan OPEC+ untuk menambah produksi mulai Oktober 2025 sebesar 137.000 barel per hari (bph) menjadi katalis utama. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan peningkatan pada bulan-bulan sebelumnya, yaitu 555.000 bph pada Agustus-September dan 411.000 bph pada Juli-Juni. Langkah ini diartikan sebagai kehati-hatian OPEC+ dalam menjaga keseimbangan pasar dan stabilitas harga.

Selain itu, tensi geopolitik juga turut mempengaruhi pergerakan harga minyak. Rencana sanksi baru terhadap Rusia menyusul serangan udara ke Ukraina menjadi perhatian pasar. Potensi gangguan pasokan minyak Rusia ke pasar global dapat menjadi faktor pendukung harga.

Pelaku pasar juga menantikan hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pekan depan. Ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed berpotensi melemahkan dolar AS, yang pada gilirannya dapat mendorong harga minyak karena menjadi lebih terjangkau bagi pembeli dengan mata uang lain.