Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
31.5 C
Jakarta
Selasa, September 9, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kejutan OPEC+ Bikin Harga Minyak Terbang? Cek Faktanya!

Editor Jabar Pos : Rangga
Kejutan OPEC+ Bikin Harga Minyak Terbang? Cek Faktanya!
spot_img

Jabarpos.id – Harga minyak dunia kembali bergairah pada perdagangan Selasa (9/9/2025), setelah sempat tertekan pada pekan lalu. Pemicunya tak lain adalah keputusan terbaru dari OPEC+ terkait penambahan produksi yang ternyata tak sebesar perkiraan.

Menurut pantauan jabarpos.id, pada pukul 10.05 WIB, harga minyak mentah Brent berada di level US$66,37 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di US$62,58 per barel. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca juga:  Rumput Stadion GBK Tidak Ditutup Saat Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus
Kejutan OPEC+ Bikin Harga Minyak Terbang? Cek Faktanya!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Keputusan OPEC+ untuk menambah produksi mulai Oktober 2025 sebesar 137.000 barel per hari (bph) menjadi katalis utama. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan peningkatan pada bulan-bulan sebelumnya, yaitu 555.000 bph pada Agustus-September dan 411.000 bph pada Juli-Juni. Langkah ini diartikan sebagai kehati-hatian OPEC+ dalam menjaga keseimbangan pasar dan stabilitas harga.

Baca juga:  Benua-benua Hilang: Jejak Masa Lalu yang Tenggelam

Selain itu, tensi geopolitik juga turut mempengaruhi pergerakan harga minyak. Rencana sanksi baru terhadap Rusia menyusul serangan udara ke Ukraina menjadi perhatian pasar. Potensi gangguan pasokan minyak Rusia ke pasar global dapat menjadi faktor pendukung harga.

Pelaku pasar juga menantikan hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pekan depan. Ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed berpotensi melemahkan dolar AS, yang pada gilirannya dapat mendorong harga minyak karena menjadi lebih terjangkau bagi pembeli dengan mata uang lain.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dana Konglomerat Ditarik ke RI Lewat Patriot Bond? Ini Kata Pengamat

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
31.5 ° C
31.5 °
31.5 °
70 %
4.2kmh
88 %
Sel
31 °
Rab
31 °
Kam
30 °
Jum
29 °
Sab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  