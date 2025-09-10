Saham Perusahaan Happy Hapsoro Meledak, Ada Apa?

JABARPOS.ID – Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE), perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pengusaha Happy Hapsoro, mengalami lonjakan harga yang fantastis sepanjang tahun ini. Kenaikan saham ini mencapai ribuan persen, membuat banyak investor bertanya-tanya.

Lonjakan harga saham CBRE ini dipicu oleh serangkaian aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun demikian, kinerja laba perusahaan masih tergolong tipis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan tren positif saham CBRE di masa depan.

Equity Analyst CNBC Indonesia Research, Susi Setiawati, menjelaskan lebih lanjut mengenai fenomena ini dalam Program Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (10/09/2025). Susi memaparkan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan saham CBRE, termasuk dampak dari aksi korporasi dan prospek kinerja perusahaan ke depan. Investor disarankan untuk mencermati informasi ini sebelum mengambil keputusan investasi terkait saham CBRE.