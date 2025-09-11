Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27 C
Jakarta
Jumat, September 12, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bank Bakal Kebanjiran Duit? Menkeu Siapkan Kejutan!

Editor Jabar Pos : Rangga
Bank Bakal Kebanjiran Duit? Menkeu Siapkan Kejutan!
spot_img

jabarpos.id, Jakarta – Pemerintah membuka peluang untuk mengucurkan dana segar lebih dari Rp 200 triliun ke sektor perbankan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan opsi penarikan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp 425 triliun.

Langkah awal, pemerintah akan menyalurkan Rp 200 triliun kepada sejumlah bank BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Syariah Nasional. "Kita taruh segitu dulu dan kita lihat dampaknya dalam beberapa minggu ke depan. Jika kurang, akan kita tambah," ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Kamis (11/9/2025), seperti dilansir jabarpos.id.

Baca juga:  Kehilangan Penglihatan Permanen, Andi Korban Bentrokan Demo di DPRD Jabar
Bank Bakal Kebanjiran Duit? Menkeu Siapkan Kejutan!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga agar sektor swasta tetap bergeliat dan tidak mengalami krisis likuiditas. Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan sektor swasta tetap berjalan dan akan terus memantau kebutuhan serta dampak dari suntikan dana ini.

Menurutnya, injeksi dana ini akan mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam menyalurkan kredit. Hal ini bertujuan agar bank tidak mengalami negative spread, yaitu kondisi di mana pembayaran suku bunga kepada nasabah lebih besar daripada pendapatan dari penyaluran pinjaman.

Baca juga:  Arus Lalin Cianjur-Puncak Dialihkan, Penertiban Kios Ilegal di Puncak Digelar

"Mereka harus pintar mencari proyek bagus untuk menyalurkan dana itu. Dengan begitu, uang akan menyebar di sistem perekonomian dan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kredit pasti akan tumbuh lebih cepat dari yang sekarang," tegas Purbaya, seperti dikutip jabarpos.id.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Harga Emas Terbang Tinggi, Laba Antam Ikut Melejit!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27 ° C
27 °
27 °
86 %
1.8kmh
100 %
Kam
27 °
Jum
35 °
Sab
32 °
Ming
33 °
Sen
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  