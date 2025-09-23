Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
31.4 C
Jakarta
Selasa, September 23, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Henan Aset Sabet Gelar Bergengsi, Kok Bisa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Henan Aset Sabet Gelar Bergengsi, Kok Bisa?
spot_img

jabarpos.id, Jakarta – Media ekonomi terkemuka CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Awards 2025 ‘Best Securities and Fund Managers’ sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku sektor keuangan dan sekuritas yang berhasil menunjukkan kinerja gemilang di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dalam ajang tersebut, PT Henan Putihrai Asset Management (Henan Asset) dinobatkan sebagai Top Performing Equity Fund Manager. Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, kepada Direktur Henan Asset, Markam Halim.

Baca juga:  Perilaku Gus Miftah Tidak Sejalan Dengan Nilai-nilai Prabowo
Henan Aset Sabet Gelar Bergengsi, Kok Bisa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Markam Halim menyampaikan rasa terima kasihnya kepada CNBC Indonesia, seluruh tim Henan Asset, dan terutama kepada para investor yang telah memberikan kepercayaan penuh. "Investor dan masyarakat adalah pilar penting bagi perkembangan kami sebagai manajer investasi selama hampir dua dekade," ujarnya dalam acara Road to CNBC Awards 2025 ‘Best Securities and Fund Managers’, Selasa (23/9/2025).

Sepanjang Agustus 2025, Asset Under Management (AUM) Henan Asset berhasil melampaui angka Rp12 triliun, didorong oleh kinerja produk ekuitas yang signifikan melampaui benchmark. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, AUM Henan Asset mencatatkan pertumbuhan fantastis, yakni lebih dari 592%, jauh melampaui pertumbuhan rata-rata AUM industri yang hanya sebesar 115%.

Baca juga:  BRI Incar Posisi Bank Terbesar ASEAN

Capaian luar biasa ini membuktikan tingginya kepercayaan investor dan efektivitas strategi investasi berbasis long-bias yang berfokus pada pandangan jangka panjang dan ketahanan terhadap gejolak pasar. Pengakuan terhadap kinerja Henan Asset tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari skala internasional, seperti dari London Stock Exchange Group (LSEG). Hal ini semakin memperkuat reputasi perusahaan sebagai manajer investasi yang mampu bersaing di kancah global.

Baca juga:  Cirebon Diprediksi Berawan Sepanjang Hari Kamis, 15 Agustus 2024

"Kami selalu menerapkan strategi long dan disiplin dalam pengambilan keputusan berbasis data. Prinsip ini menjadi kunci bagi kami untuk bertahan dalam situasi yang bergejolak. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi perkembangan industri reksa dana di Indonesia," pungkas Markam.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Efek Purbaya Mengguncang Bursa, Saham Rokok Terbang Tinggi Tak Terbendung!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Apple dan Nvidia Ingin "Berteman" dengan ChatGPT, Nilai Perusahaan Tembus Rp1.500 Triliun!

Perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, sedang dalam pembicaraan serius untuk mendapatkan dana segar yang fantastis. Kabarnya, nilai perusahaan ini bakal melesat hingga lebih dari US$100...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
31.4 ° C
31.4 °
31.4 °
67 %
2.4kmh
80 %
Sel
31 °
Rab
33 °
Kam
33 °
Jum
33 °
Sab
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  