Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
33.3 C
Jakarta
Jumat, September 26, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Misteri Pelepasan Saham PTRO Terkuak, Ada Apa dengan Haji Robert dan Happy Hapsoro?

Editor Jabar Pos : Rangga
Misteri Pelepasan Saham PTRO Terkuak, Ada Apa dengan Haji Robert dan Happy Hapsoro?
spot_img

Jabarpos.id – Perusahaan tambang PT Petrosea Tbk (PTRO), milik konglomerat Prajogo Pangestu, baru-baru ini mengumumkan adanya transaksi penjualan saham yang dilakukan oleh salah satu pemegang sahamnya, yaitu PT Caraka Reksa Optima.

Menurut laporan kepemilikan saham di KSEI, yang diperbarui pada 24 September 2025, Caraka Reksa Optima telah melepas sebanyak 10,01 juta lembar saham PTRO. Akibatnya, kepemilikan saham Caraka Reksa Optima di PTRO menyusut menjadi 2,69 miliar saham atau setara dengan 26,71%. Sehari sebelumnya, perusahaan ini masih tercatat memiliki 2,7 miliar saham atau 26,8% kepemilikan di PTRO.

Baca juga:  Bank Bakal Kebanjiran Duit? Menkeu Siapkan Kejutan!
Misteri Pelepasan Saham PTRO Terkuak, Ada Apa dengan Haji Robert dan Happy Hapsoro?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sejumlah perusahaan sekuritas ternama seperti Henan Putihrai Sekuritas, CGS International Sekuritas Indonesia, Maybank Sekuritas Indonesia, dan Minna Padi Investama Sekuritas (PADI) diketahui memfasilitasi aksi penjualan saham ini.

Caraka Reksa Optima sendiri dulunya dimiliki oleh Haji Romo Nitiyudo Wachjo atau Haji Robert (80%) dan PT Dua Usaha Karya Negeri (20%). Namun, pada 31 Mei 2023, terjadi perubahan komposisi pemegang saham yang signifikan. Kepemilikan Haji Robert berkurang menjadi 39,77%, sementara Dua Usaha menjadi 13,56%.

Baca juga:  Presiden Prabowo: Perdagangan Saham 'seperti judi' Untuk Orang Miskin

Masuknya pemegang saham baru seperti PT Sentosa Bersama Mitra (27%), PT Sarana Adiwilaga Persada (16,95%), dan PT Khazanah Kinarya Bersama (2,72%) menjadi sorotan. PT Sentosa Bersama Mitra diketahui merupakan perusahaan milik Happy Hapsoro, yang juga dikenal sebagai suami dari Puan Maharani.

Sebelumnya, pada 3 September 2025, Caraka Reksa Optima juga telah melepas 37,35 juta saham PTRO. Per 31 Agustus, Prajogo Pangestu melalui PT Kreasi Jasa Persada masih menjadi pengendali PTRO dengan kepemilikan 45,31%.

Baca juga:  WIFI Incar Link Net? Hashim Djojohadikusumo Buka-bukaan Soal Akuisisi

Aksi pelepasan saham oleh Caraka Reksa Optima ini menimbulkan pertanyaan di kalangan investor. Apa yang mendasari keputusan Haji Robert dan Happy Hapsoro untuk mengurangi kepemilikan mereka di PTRO? Apakah ini pertanda adanya perubahan strategi bisnis atau sekadar aksi korporasi biasa? Jabarpos.id masih berusaha menggali informasi lebih lanjut terkait hal ini.

spot_img
Artikel Sebelumnya
IHSG Terjun Bebas, Rupiah Ikut Terkapar: Ada Apa Gerangan?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Apple dan Nvidia Ingin "Berteman" dengan ChatGPT, Nilai Perusahaan Tembus Rp1.500 Triliun!

Perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, sedang dalam pembicaraan serius untuk mendapatkan dana segar yang fantastis. Kabarnya, nilai perusahaan ini bakal melesat hingga lebih dari US$100...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
33.3 ° C
33.3 °
33.3 °
57 %
5.7kmh
34 %
Jum
33 °
Sab
32 °
Ming
33 °
Sen
32 °
Sel
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  