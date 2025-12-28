Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26 C
Jakarta
Senin, Desember 29, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bank Jabar Ini Resmi Tutup Nasabah Wajib Tahu

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Bank Jabar Ini Resmi Tutup Nasabah Wajib Tahu
spot_img

Tahun 2025 mencatat rekor pahit bagi industri perbankan mikro. Sebanyak tujuh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terpaksa gulung tikar setelah izin usahanya dicabut oleh otoritas. Terbaru, sebuah BPR yang berlokasi di Jawa Barat turut menambah daftar tersebut, seperti yang diungkap oleh jabarpos.id.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengumumkan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Pendawa Raharja. Bank yang beralamat di Jalan Raya Cipanas No.37 Komplek Ruko Pendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ini kini tidak lagi dapat beroperasi. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-88/D.03/2025 yang ditetapkan pada 15 Desember 2025.

Baca juga:  DVLA Tebar Dividen Gede, Investor Auto Sumringah!
Bank Jabar Ini Resmi Tutup Nasabah Wajib Tahu
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Langkah tegas OJK ini bukan tanpa alasan. Dalam keterangan resminya, OJK menegaskan bahwa pencabutan izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja merupakan bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat fondasi industri perbankan nasional serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.

Perjalanan menuju penutupan ini telah dimulai jauh sebelumnya. Pada 26 Maret 2025, OJK telah menempatkan PT BPR Bumi Pendawa Raharja dalam status Bank Dalam Penyehatan. Kondisi ini dipicu oleh rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah ambang batas 12 persen, serta Cash Ratio (CR) rata-rata tiga bulan terakhir yang kurang dari 5 persen. Akibatnya, Tingkat Kesehatan (TKS) bank ini dinilai dengan predikat Tidak Sehat.

Baca juga:  Petani Klaten Temukan Harta Karun Emas 16 Kg Saat Garap Sawah, Kisah Masa Lalu Terungkap!

Situasi semakin memburuk pada 26 November 2025, ketika OJK menaikkan status pengawasan PT BPR Bumi Pendawa Raharja menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR). Keputusan krusial ini diambil setelah OJK menilai bahwa pengurus dan pemegang saham bank tersebut tidak mampu melaksanakan upaya penyehatan. Mereka dinilai gagal mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 28 Tahun 2023.

Puncak dari serangkaian proses pengawasan ini terjadi pada 8 Desember 2025. Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor 111/ADK3/2025, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara resmi memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bumi Pendawa Raharja. Menyusul keputusan tersebut, LPS kemudian meminta OJK untuk segera mencabut izin usaha bank.

Baca juga:  OTT di Kalimantan Selatan, KPK Tetapkan Total 7 Tersangka

Menindaklanjuti permintaan dari LPS, OJK pun melaksanakan pencabutan izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja sesuai dengan ketentuan Pasal 19 POJK yang berlaku. Dengan dicabutnya izin ini, LPS kini akan mengambil alih peran penting dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan bagi nasabah serta memulai proses likuidasi bank. Proses ini akan dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Emas RI Punya Bank Sendiri Ini yang Perlu Anda Tahu

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
26 ° C
26.7 °
24.9 °
88 %
3.6kmh
40 %
Sen
34 °
Sel
32 °
Rab
28 °
Kam
31 °
Jum
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  