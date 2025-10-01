Get
Kejutan! Raksasa Pembiayaan Lahir, Adira Telan Mandala

Editor Jabar Pos : Rangga
Kejutan! Raksasa Pembiayaan Lahir, Adira Telan Mandala
jabarpos.id – Kabar geger datang dari industri pembiayaan! PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) resmi melebur ke dalam PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) mulai hari ini, Rabu (1/10/2025). Seremoni bersejarah ini digelar di cabang Adira Finance (dahulu Mandala Finance) Bekasi, menandai era baru bagi kedua perusahaan.

Langkah besar ini merupakan kelanjutan dari akuisisi Mandala Finance oleh MUFG Bank, Ltd. dan Adira Finance pada tahun 2024 senilai Rp7 triliun. jabarpos.id mencatat, per 28 Agustus 2024, MUFG Bank telah menggenggam 89,26% saham Mandala Finance melalui Penawaran Tender Wajib, sementara Adira Finance tetap memiliki 10%.

Kejutan! Raksasa Pembiayaan Lahir, Adira Telan Mandala
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dengan merger yang efektif per 1 Oktober 2025, Adira Finance kini menjelma menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Tanah Air, dengan sokongan kuat dari MUFG dan Danamon. Yasushi Itagaki, Group COO-I dan Head of Global Commercial Banking Business MUFG, menyatakan bahwa penggabungan ini adalah bukti keyakinan MUFG terhadap potensi pertumbuhan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Dewa Made Susila, Direktur Utama Adira Finance, menyambut gembira bergabungnya Mandala Finance sebagai bagian dari keluarga besar Adira. Menurutnya, dengan jaringan yang lebih luas, bisnis yang semakin beragam, serta dukungan kolaborasi yang solid, Adira Finance siap memberikan nilai tambah bagi konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat luas.

Pasca-merger, seluruh produk, layanan, dan jaringan bisnis Mandala Finance akan secara bertahap diintegrasikan dan beroperasi di bawah bendera Adira Finance. Selama masa transisi, cabang akan menggunakan identitas ‘Adira Finance (dahulu Mandala Finance)’ untuk memudahkan pelanggan mengenali perubahan. Pelanggan Mandala Finance secara otomatis menjadi bagian dari Adira Finance dengan perjanjian pembiayaan yang tetap berlaku.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Adira Finance tidak mengalami perubahan pasca-merger, memastikan proses integrasi berjalan dengan kepemimpinan yang solid dan konsisten.

