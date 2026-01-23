Get
Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id, Jakarta – PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) semakin serius mengembangkan sayap di bisnis ritel dengan menyuntik modal anak usahanya, PT Super Ekonomi Retailindo (SER), pengelola merek Toko Mama, sebesar Rp46,65 miliar. Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa Matahari Group berambisi menantang dominasi Alfamart dan Indomaret di pasar minimarket.

Dana segar tersebut, menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), berasal dari kas internal perusahaan. Manajemen MPPA menegaskan bahwa keputusan ini telah mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.

Matahari Group Incar Pasar Ritel, Siap Gebrak dengan Toko Mama?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Penggunaan dana tersebut telah mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh, termasuk posisi kas, arus kas operasional, serta kewajiban keuangan Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang," tulis manajemen, Jumat (23/1/2026).

Manajemen menjelaskan bahwa investasi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar dan mendekatkan diri dengan konsumen. Perubahan perilaku konsumen yang cenderung berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan frekuensi tinggi dan nilai transaksi kecil menjadi salah satu pendorong utama.

Toko Mama diharapkan dapat menawarkan solusi ritel yang dekat, praktis, dan terjangkau, dengan diferensiasi dari minimarket lain dalam hal variasi produk, nilai tambah, dan pengalaman berbelanja.

Dana injeksi modal akan digunakan untuk memperkuat modal kerja, menyediakan dan mengelola persediaan barang dagangan, meningkatkan infrastruktur dan sistem operasional, serta memenuhi kebutuhan operasional lainnya.

Setelah penambahan modal, modal ditempatkan dan disetor penuh SER meningkat signifikan dari Rp5 miliar menjadi Rp51,65 miliar. Porsi kepemilikan saham MPPA juga bertambah dari 4.999 lembar menjadi 51.649 lembar.

Manajemen MPPA meyakini bahwa peningkatan modal pada SER sejalan dengan strategi pengembangan usaha perusahaan secara terukur dan berkelanjutan, serta diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Suntikan modal ini diharapkan berdampak positif terhadap kinerja keuangan MPPA, seiring dengan perluasan skala usaha yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing perusahaan. Selain itu, penguatan usaha melalui SER dapat menjadi platform bagi pengembangan lini usaha ritel lainnya.

