Bank Syariah Nasional: Identitas Baru, Misi Besar!

Jabarpos.id – PT Bank Syariah Nasional (BSN) resmi memperkenalkan wajah barunya pada Kamis (2/10/2025), setelah mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank hasil spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan akuisisi Bank Victoria Syariah ini hadir dengan nama dan logo yang mencerminkan visi besar.

Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, menegaskan bahwa kehadiran BSN bukan sekadar formalitas regulasi, melainkan langkah strategis BTN untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Nama "Bank Syariah Nasional" dipilih untuk merepresentasikan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas di seluruh lapisan masyarakat.

Identitas "syariah" yang melekat, lanjut Alex, merupakan komitmen BSN untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan integritas dan profesionalisme. Logo baru BSN mengadopsi elemen desain korporat BTN dengan sentuhan modern dan dinamis. Penggunaan huruf kecil melambangkan sikap rendah hati dan ramah, sementara bintang lima sudut merepresentasikan nilai-nilai inti: Keadilan, Keberkahan, Keberagaman, Keberlanjutan, dan Kebaruan.

"BSN hadir untuk mendengarkan, memahami, dan mendampingi nasabah dalam setiap langkah kehidupan mereka," ujar Alex. "Ini adalah janji kami kepada masyarakat untuk maju dan sejahtera bersama."

Dengan identitas baru ini, BSN menargetkan diri menjadi mitra utama keuangan keluarga yang berkah dan amanah, serta menjadi motor penggerak utama industri perbankan syariah nasional. Simbol bintang lima sudut tidak hanya mencerminkan nilai-nilai perusahaan, tetapi juga menjadi representasi profesionalisme dan integritas dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah.

"Perjalanan ini baru saja dimulai," pungkas Alex. "Jabarpos.id mencatat bahwa kehadiran Bank Syariah Nasional bukan hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mengemban amanah besar untuk memperluas akses layanan keuangan syariah, mendukung pembangunan nasional, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia."