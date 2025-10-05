Get
Damai Gaza, Bursa Saham Israel Terbang Tinggi!

Editor Jabar Pos : Rangga
Damai Gaza, Bursa Saham Israel Terbang Tinggi!
Jabarpos.id, Tel Aviv – Bursa saham Tel Aviv mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada Minggu (5/10/2025), merespon positif kabar baik mengenai rencana perdamaian Gaza. Optimisme investor melonjak seiring harapan akan berakhirnya konflik dua tahun dan kembalinya sandera yang masih ditahan.

Indeks blue chip Tel Aviv 35 (TA35) melonjak 1,4% di akhir perdagangan pagi, sementara indeks TA-125 yang lebih luas naik 1,6%. Bahkan, kedua indeks sempat dibuka dengan kenaikan lebih dari 2% di awal sesi perdagangan.

Damai Gaza, Bursa Saham Israel Terbang Tinggi!
Kabar mengenai kemajuan upaya perdamaian antara Israel dan Gaza menjadi katalis utama euforia pasar. Pelaku pasar menyambut baik rencana yang diajukan oleh Presiden Donald Trump, yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan.

Rencana tersebut dilaporkan mencakup dua tujuan utama: penghentian permusuhan secara permanen dan pembebasan sandera Israel yang tersisa. Harapan akan terobosan diplomatik inilah yang memicu kepercayaan diri investor dan mendorong aksi beli di pasar saham.

Bagi investor, berakhirnya perang akan mengurangi risiko geopolitik secara signifikan dan membuka jalan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang di kawasan tersebut. Prospek perdamaian dipandang sebagai katalis positif yang akan memulihkan kegiatan bisnis, mendorong investasi baru, dan meningkatkan prospek ekonomi Israel secara keseluruhan.

Kinerja kuat pasar saham menggarisbawahi besarnya harapan para pelaku ekonomi terhadap realisasi rencana perdamaian. Stabilitas dan arah pasar ke depan sangat bergantung pada perkembangan konkret dari proses diplomatik yang sedang berjalan.

