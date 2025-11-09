Modal Cuma Segini Warung Madura Auto Buka 24 Jam

Jabarpos.id – Di tengah gempuran ekonomi, Warung Madura tetap berdiri kokoh, bahkan menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan. Usaha yang satu ini seolah tak pernah mati, selalu ada di setiap sudut kota, terutama di wilayah Jabodetabek. Keberadaannya yang buka 24 jam menjadi andalan masyarakat untuk membeli kebutuhan mendadak dalam porsi kecil.

Warung Madura dikenal dengan harga yang bersaing dibandingkan toko modern. Strategi ini dijalankan dengan margin keuntungan tipis, mengandalkan volume penjualan tinggi untuk mencapai keuntungan yang stabil. Lantas, berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka Warung Madura?

Seperti usaha pada umumnya, membuka Warung Madura membutuhkan modal awal. Surya, seorang pemilik Warung Madura di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa modal awalnya mencapai Rp 15 juta. Dana tersebut digunakan untuk membeli etalase, kulkas minuman, dan stok barang awal.

Selain modal, perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) juga perlu diurus secara online melalui sistem OSS. Pemilihan lokasi menjadi faktor krusial dalam kesuksesan Warung Madura. Lokasi yang strategis, mudah dijangkau, seperti di area pemukiman padat penduduk atau dekat jalan raya, akan meningkatkan potensi penjualan.

Warung Madura menawarkan kelengkapan produk, mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, hingga produk lain seperti snack, minuman, dan token listrik. Kualitas dan kebersihan produk juga menjadi perhatian utama. Produk harus selalu dalam kondisi segar dan berkualitas baik.

Penataan barang yang rapi, termasuk fasilitas seperti lemari pendingin, dapat menjadi daya tarik bagi pelanggan. Pelayanan yang ramah dan sopan juga menjadi kunci agar pelanggan merasa nyaman dan dihargai. Dengan modal yang relatif terjangkau dan strategi yang tepat, Warung Madura bisa menjadi bisnis yang menjanjikan di tengah persaingan yang ketat.