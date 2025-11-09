Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.3 C
Jakarta
Senin, November 10, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Modal Cuma Segini Warung Madura Auto Buka 24 Jam

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Modal Cuma Segini Warung Madura Auto Buka 24 Jam
spot_img

Jabarpos.id – Di tengah gempuran ekonomi, Warung Madura tetap berdiri kokoh, bahkan menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan. Usaha yang satu ini seolah tak pernah mati, selalu ada di setiap sudut kota, terutama di wilayah Jabodetabek. Keberadaannya yang buka 24 jam menjadi andalan masyarakat untuk membeli kebutuhan mendadak dalam porsi kecil.

Warung Madura dikenal dengan harga yang bersaing dibandingkan toko modern. Strategi ini dijalankan dengan margin keuntungan tipis, mengandalkan volume penjualan tinggi untuk mencapai keuntungan yang stabil. Lantas, berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka Warung Madura?

Baca juga:  EMAS Siap Guncang Bursa, Harga Sahamnya Bikin Penasaran!
Modal Cuma Segini Warung Madura Auto Buka 24 Jam
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Seperti usaha pada umumnya, membuka Warung Madura membutuhkan modal awal. Surya, seorang pemilik Warung Madura di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa modal awalnya mencapai Rp 15 juta. Dana tersebut digunakan untuk membeli etalase, kulkas minuman, dan stok barang awal.

Selain modal, perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) juga perlu diurus secara online melalui sistem OSS. Pemilihan lokasi menjadi faktor krusial dalam kesuksesan Warung Madura. Lokasi yang strategis, mudah dijangkau, seperti di area pemukiman padat penduduk atau dekat jalan raya, akan meningkatkan potensi penjualan.

Baca juga:  Kota Bandung Siap Gelar Pilkada Serentak dengan Aman dan Damai

Warung Madura menawarkan kelengkapan produk, mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, hingga produk lain seperti snack, minuman, dan token listrik. Kualitas dan kebersihan produk juga menjadi perhatian utama. Produk harus selalu dalam kondisi segar dan berkualitas baik.

Penataan barang yang rapi, termasuk fasilitas seperti lemari pendingin, dapat menjadi daya tarik bagi pelanggan. Pelayanan yang ramah dan sopan juga menjadi kunci agar pelanggan merasa nyaman dan dihargai. Dengan modal yang relatif terjangkau dan strategi yang tepat, Warung Madura bisa menjadi bisnis yang menjanjikan di tengah persaingan yang ketat.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Blibli Pangkas Ratusan Karyawan Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
27.3 ° C
27.8 °
25.5 °
71 %
2.1kmh
20 %
Ming
28 °
Sen
34 °
Sel
30 °
Rab
33 °
Kam
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  