Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
31.7 C
Jakarta
Selasa, Oktober 7, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Dua Komisaris Independen PP Properti Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Dua Komisaris Independen PP Properti Mengundurkan Diri, Ada Apa?
spot_img

JABARPOS.ID – Kabar mengejutkan datang dari emiten konstruksi pelat merah, PT PP Properti Tbk (PPRO), dengan pengumuman pengunduran diri dua Komisaris Independennya, yaitu Nurdin Misbah dan Lio Itok Garbianto.

Dyah Rahadyannie, Direktur Utama PPRO, mengungkapkan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (7/10/2025), bahwa perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari kedua tokoh tersebut tertanggal 4 Oktober 2025.

Baca juga:  Nikita Akan Kembali Mendatangi Polda Metro, Terkait Laporannya Terhadap Vadel
Dua Komisaris Independen PP Properti Mengundurkan Diri, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Pada tanggal 6 Oktober 2025, perseroan telah menerima surat tertanggal 4 Oktober 2025 dari Bapak Nurdin Misbah dan Bapak Lio Itok Garbianto masing-masing selaku Komisaris Independen perseroan, yang menyatakan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen," ujar Dyah.

Persetujuan atas pengunduran diri ini akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan yang jadwalnya akan diumumkan kemudian. Pihak PPRO menegaskan bahwa pengunduran diri ini tidak akan berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan.

Baca juga:  Pj Wali Kota Bogor Tegaskan Oknum DLH Yang Terlibat Pungli Akan Ditindak

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan, PPRO akan segera menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

Nurdin Misbah diketahui pernah berkiprah sebagai tenaga ahli di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sementara Lio Itok Garbianto merupakan mantan calon legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan di Jawa Tengah, seperti yang dilansir jabarpos.id.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Rahasia Pasar Repo Terkuak! BI Siapkan Jurus Jitu Amankan Investasi Anda

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
31.7 ° C
31.7 °
31.7 °
74 %
5.7kmh
72 %
Sel
32 °
Rab
34 °
Kam
33 °
Jum
32 °
Sab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  