Warren Buffett Bongkar Rahasia Investasi Aman Anti Inflasi, Dijamin Gak Boncos!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
jabarpos.id – Warren Buffett, sang maestro investasi dengan kekayaan fantastis, kembali berbagi jurus jitunya dalam menghadapi inflasi. Kali ini, ia mengungkap tiga aset investasi yang diyakini ampuh melindungi portofolio dari kerugian akibat kenaikan harga. Apa saja?

Buffett menekankan pentingnya investasi pada diri sendiri. Menurutnya, keahlian dan keterampilan yang terus diasah adalah aset berharga yang tak bisa dirampas inflasi. "Investasi terbaik adalah mengembangkan diri sendiri, dan itu tidak dikenakan pajak," ujarnya.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain pengembangan diri, Buffett juga merekomendasikan investasi pada properti. Ia menilai real estat sebagai aset yang baik di masa inflasi karena memberikan ekspansi modal tanpa perlu investasi berkelanjutan.

Saham perusahaan dengan kekuatan harga juga menjadi pilihan Buffett. Ia menyukai bisnis berkualitas tinggi dengan kebutuhan modal rendah, seperti Apple, yang mampu menaikkan harga dengan mudah dan beradaptasi dengan lingkungan inflasi.

Meskipun dikenal kurang tertarik pada emas, Buffett mengakui bahwa logam mulia ini dapat menjadi lindung nilai yang kuat terhadap inflasi. Investasi emas dapat dilakukan dengan membeli fisik, saham perusahaan pertambangan emas, atau melalui aplikasi investasi.

